To będzie rowerowy raj. Nowa, gigantyczna trasa połączy Kraśnik z Siedliskami

Wielka trasa rowerowa na Roztoczu

Województwo lubelskie stawia na aktywną turystykę. Marszałek województwa, Jarosław Stawiarski, podpisał dwie umowy o dofinansowanie projektu "Rowerowe Roztocze". Inwestycja zmieni oblicze regionu w najbliższych latach.

Do końca 2028 roku powstanie blisko 125 km nowych dróg pieszo-rowerowych. Trasa połączy Kraśnik z miejscowością Siedliska w gminie Lubycza Królewska. Projekt stanowi brakujące ogniwo Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, który po zakończeniu prac osiągnie imponującą długość ponad 275 km.

Raj dla rowerzystów

Autorzy projektu zadbali nie tylko o asfalt i nawierzchnię, ale także o komfort podróżujących. Trasa przebiegnie przez powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski i tomaszowski. Większość – ponad 100 km – poprowadzi przez tereny wiejskie, co zapewni rowerzystom ciszę i kontakt z naturą. Co dokładnie zyskają turyści? Władze regionu zaplanowały budowę:

15 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR): Wyposażą je w wiaty, stojaki na rowery, stacje naprawcze oraz stacje ładowania.

(MOR): Wyposażą je w wiaty, stojaki na rowery, stacje naprawcze oraz stacje ładowania. Parkingów rowerowych: Powstaną w strategicznych punktach szlaku.

Powstaną w strategicznych punktach szlaku. Punktów ładowania: Rowerzyści i posiadacze skuterów elektrycznych skorzystają z 7 punktów ładowania pojazdów.

Turystyczny hit Lubelszczyzny

Władze województwa liczą na ogromny sukces. Marszałek Jarosław Stawiarski nie kryje optymizmu co do przyszłości regionu: Lubelskie nie może przyciągnąć wielkich gigantów technologicznych, bo leżymy zbyt blisko granicy, ale możemy stać się mekką turystyki rowerowej. Wierzę, że szykuje się sukces turystyczny dla województwa lubelskiego.

Szacunki są ambitne. Według prognoz, z nowej trasy po Roztoczu będzie korzystać rocznie około 185 tys. osób. Dla regionu, który już teraz dysponuje siecią ok. 1,7 tys. km ścieżek, to kluczowy krok w rozwoju lokalnej gospodarki opartej na turystyce.

Trasa rowerowa za 263 mln zł

Całkowity koszt budowy trasy wyniesie 263 mln zł. Znaczącą część tej kwoty, bo aż 187 mln zł, stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Pieniądze pochodzą z programu "Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027".

W ramach całego programu do województwa trafi w sumie 2,4 mld euro. Składają się na to fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Inwestycja w infrastrukturę rowerową wpisuje się w szerszą strategię rozwoju regionu, która ma przyciągnąć turystów i poprawić jakość życia mieszkańców.

Obecnie rowerzyści często napotykają na przerwy w ciągłości szlaków. Łącząc Kraśnik z Siedliskami, władze domykają system, który stanie się jednym z najdłuższych i najbardziej spójnych szlaków rowerowych w tej części Polski.

Roztocze, ze swoim łagodnym krajobrazem, lasami i łąkami, idealnie nadaje się do rekreacji. Nowa trasa ułatwi planowanie wycieczek weekendowych oraz dłuższych wypraw. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, takiej jak stacje ładowania rowerów elektrycznych, szlak otworzy się także na mniej zaawansowanych rowerzystów i seniorów. W efekcie Roztocze ma szansę na stałe wpisać się na mapę najlepszych destynacji rowerowych w kraju.