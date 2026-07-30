Dziennik.pl logo

Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:51
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Dziennikarz Wojciech Reszczyński
Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka/PAP Archiwalny
"Teleexpress" kończy dziś 40 lat. Prowadzącymi, z którymi kojarzony jest ten telewizyjny program to głównie Maciej Orłoś czy Beata Chmielowska-Olech. Mało, kto pamięta, że pierwszym prowadzącym i pierwsza twarzą tego uwielbianego przez widzów formaty, był Wojciech Reszczyński. Jak trafił do "Teleexpressu"? Jak potoczyła się jego kariera?

"Teleexpress" kończy dziś 40 lat. Pierwszą z twarzy tego formatu był Wojciech Reszczyński. Jego znakiem rozpoznawczym były duże okulary oraz charakterystyczny głos.

Był pierwszą twarzą "Teleexpressu"

Swoją przygodę z mediami rozpoczął w radiu, ale to telewizja przyniosła mu sławę i uznanie widzów. Wojciech Reszczyński pracował przy programie "Sygnały Dnia" a gdy trwał stan wojenny trafił do radiowej "Trójki". W 1986 roku zaczął pracę przy nowym formacie, jakim był "Teleexpress". Trafił do tego formatu, bo wygrał casting.

Był nazywany "polskim Schwarzeneggerem". Zmarł dwa miesiące po diagnozie
Był nazywany "polskim Schwarzeneggerem". Zmarł dwa miesiące po diagnozie

Stanąłem przed kamerą, oślepiony przez reflektory. Pierwsze pytanie było prośbą o zdjęcie ciemnych okularów. Zażartowałem: przepraszam, czy ktoś z państwa ma coś przeciwko ciemnym okularom? - wspominał w książce "Byłem dziennikarzem".

Kontrowersyjna postać polskich mediów

Wojciech Reszczyński do dziś uchodzi za kontrowersyjną postać polskich mediów. Wielu wypomina mu to, że był prowadzącym wyreżyserowane spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z młodzieżą. Miało ono służyć ociepleniu wizerunku przed nadchodzącym referendum w sprawie reform. Sam Reszczyński przyznał, że było to spotkanie starannie wyreżyserowane i zmontowane.

Spotkanie gen. Jaruzelskiego z młodzieżą w studiu Teleexpressu
Wojciech Reszczyński prowadził spotkanie generała Wojciecha Jaruzelskiego z młodzieżą/Jan Morek

Nie było prawdziwej relacji. Niemniej jednak, po tym spotkaniu moja kariera w roli prowadzącego się skończyła. Pozwoliłem sobie bowiem na pytanie, kiedy władza w Polsce przestanie być absolutną? Czy dostrzeże opozycję? Właściwie było to moje jedyne istotne pytanie do Jaruzela - opowiadał Reszczyński. Jego krytycy uważali, że był "czarujący" dla generała Jaruzelskiego a gdy ktoś zadawał zbyt napastliwe pytanie, ganił go.

Pierwszy prezenter "Wiadomości"

W 1988 roku Reszczyński wyjechał z Polski. Przez pół roku pracował w USA na budowie oraz w radiu dla Polonii. Gdy wrócił do kraju został pierwszym prezenterem "Wiadomości". W naszym nowym dzienniku wiadomości będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe - tymi słowami przywitał się z widzami 18 listopada 1989 roku.

W 1991 roku Reszczyński poszedł w politykę i zaangażował się w kampanię wyborczą Lecha Wałęsy. W 1992 roku założył Radio Wawa, w którym wychowały się kolejne pokolenia radiowców. Gdy radio wpadło w długi, przejął je koncern "ESKA".

Co dziś robi Wojciech Reszczyński?

Dziś Wojciech Reszczyński ma 73 lata. Współpracuje z mediami ojca Tadeusza Rydzyka. Wykłada również na uczelni duchownego. Jego felietony można przeczytać co tydzień w tygodniku "wSieci". Na swoim koncie ma również współpracę z "Naszym Dziennikiem" i Radiem Maryja. Jest także autorem książek takich jak:

  • "Byłem dziennikarzem" (1991)
  • "Wygrać prezydenta" (1995)
  • "Jaka głowa taka mowa" (1997)
  • "Lech Kaczyński. Portret" (2010).

W czerwcu 2013 roku nie przyjął z rąk Bronisława Komorowskiego orderu państwowego z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o radiofonii i telewizji. W 2018 roku został zawieszony w radiowej Trójce. Powodem był brak reakcji, gdy gość jego audycji Władysław Bartoszewski został nazwany "bydlakiem".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLtvpTeleexpressWojciech Reszczyński
Powiązane
Nie żyje były prezes TVP. Janusz Daszczyński miał 73 lata
Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP miał 73 lata
Janicki
Legenda TVP nie żyje. Przez lata prowadził kultowy program
Anna Kalczyńska
Anna Kalczyńska odeszła z TVP. Wiadomo, gdzie będzie pracować
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPol’and’Rock Festival 2026. Kto wystąpi? Gdzie oglądać transmisję? »
Zobacz
|
Young,Caucasian,Woman,Sitting,On,The,Floor,Isolated,On,White
QUIZ z wiedzy. Sporo pytań z geografii i kultury, trochę historii, szczypta literatury. Na ile z 20 pytań odpowiesz?
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
rolnik szuka żony 12.
Kolejna para z programu "Rolnik szuka żony" ogłasza rozstanie
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 30 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
daktyle
Mówią o nich "chleb życia". Słodkie i pyszne, chronią przed zawałem i pobudzają jelita do pracy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj