Pełczyńska-Nałęcz pochwaliła się świadectwem syna, a na świadectwie błędy. "To niedopuszczalne"

fKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie świadectwa szkolnego swojego syna. Pod postem rozpętała się burza.

Jest pasek i są lody, a nawet dwa:) pic.twitter.com/86n6YzPwAr — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) June 26, 2026

Poseł Marcin Józefaciuk wytyka błędy na świadectwie syna ministry

Ministra zamieściła na platformie X fotografię, na której jest razem z synem. Pochylają się nad jego świadectwem szkolnym i jedzą lody. "Jest pasek i są lody. A nawet dwa" - napisała Pełczyńska-Nałęcz. Internauci poddawali w wątpliwość, czy świadectwo jest prawdziwe. Ministra twierdzi, że jest autentyczne. Poseł Marcin Józefaciuk, który jest także nauczycielem, dostrzegł, że w dokumencie jest błąd. Pasek nie jest biało-czerwony pasek, ale czerwono-biały - czyli pomylono barwy narodowe. Co więcej, pasek umieszczono po prawej stronie, a powinien być po lewej. Marcin Józefaciuk podkreślił, że dokument zatem nieważny.

Poseł Józefaciuk o świadectwie syna Pełczyńskiej-Nałęcz: niedopatrzenie szkoły

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz sprawy już nie komentowała. Głos zabrał za to Marcin Józefaciuk, który w rozmowie z Plejadą zasugerował, że błąd na świadectwie prawdopodobnie jest wynikiem niedopatrzenia ze strony wychowawcy ucznia i dyrekcji szkoły. "Czasami zdarzają się takie sytuacje, ale dla mnie, jako dyrektora szkoły, to jest niedopuszczalne. Tym bardziej że świadectwo sprawdza wychowawca, a później jeszcze raz na nie patrzy dyrektor" - stwierdził. Józefaciuk w latach 2017-2022 był dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, a później pełnił funkcję wicedyrektora. Polityk podkreślił też, że "gdyby ktoś bardzo się uparł, mógłby stwierdzić, że dokument rzeczywiście jest niezgodny z przepisami, ponieważ nie powinien wyglądać w taki sposób. Mógłby go nawet nie uznać".

Marcin Józefaciuk radzi Pełczyńskiej-Nałęcz

Poseł Marcin Józefaciuk poradził, co zrobić w takiej sytuacji. "Zasugerowałem pani minister, aby pójść do szkoły w poniedziałek wymienić świadectwo. Tutaj rzeczywiście ktoś źle włożył kartkę do druku. Gdyby odwrócić zdjęcie, pasek znalazłby się po właściwej stronie" - stwierdził.