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Zmarł legendarny polski artysta, twórca kultowych komiksów

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:37
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Baranowski
Tadeusz Baranowski miał 81 lat/East News
Nie żyje twórca tak kultowych postaci, jak Bąbelek i Kudłaczek, profesorek Nerwosolek oraz smok Diplodok. Malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów Tadeusz Baranowski zmarł w wieku 81 lat - poinformowali w środę organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

„Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj Artysta wielki, Mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze” - napisano na facebookowej stronie festiwalu.

Tadeusz Baranowski urodził się 6 stycznia 1945 w Zamościu. W 1969 r. został absolwentem Wydziału Grafiki i Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po studiach rozpoczął pracę w czasopiśmie „Świat Młodych”. Tam ukazał się jego pierwszy komiks „Ten piekielny Barnaba”, narysowany do scenariusza Jerzego Dąbrowskiego. Scenariusze następnych komiksów pisał już sam. W kolejnych latach „Świat Młodych” opublikował m.in. trzy cykle przygód Bąbelka i Kudłaczka.

Artysta pracował jednocześnie w innych czasopismach - projektował szatę graficzną m.in. w „Razem” czy „Relaksie”. W każdym z nich ukazywały się też jego komiksy - cykl „Razem z Praktycznym Panem” oraz „Orient-Men”. Dla „Alfy” przygotował postać zwariowanego naukowca - profesorka Nerwosolka. Redakcja nie opublikowała komiksu, ale ukazał się później w „Świecie Młodych”. Wkrótce po publikacjach gazetowych komiksy Baranowskiego zostały wydane w postaci albumów.

W 1984 r. Baranowski wyjechał do Belgii na zaproszenie Grzegorza Rosińskiego, gdzie miał kolorować belgijską serię komiksową „Thorgal”, którą Rosiński tworzył wspólnie ze scenarzystą Jeanem Van Hamme'em. Zdecydował się jednak na współpracę z tygodnikiem „Tintin” tworząc komiksy do scenariuszy Jeana Dufauxa i Michela de Boma. Podczas pobytu w Belgii Baranowski otrzymał Złoty Medal na festiwalu komiksowym, a także stworzył ilustracje do prestiżowego wydawnictwa z tekstami wierszy Jaquesa Brela. Po powrocie do Polski zajmował się różnymi pracami graficznymi - projektował reklamy, okładki książek, ilustracje do podręczników oraz szatę graficzną czasopism.

Baranowski jest twórcą również takich komiksów jak „W pustyni i w paszczy”, „Jak ciotka Fru-Bęc uratowała świat przed zagładą”, „To doprawdy kiepska sprawa, kiedy bestia się pojawia” (według scenariusza Anny Baranowskiej), „O zmroku” i „Orient Men: Forewer na zawsze”. Sławę przyniosły mu także albumy „Skąd się bierze woda sodowa i nie tylko”, „Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa”, „Podróż smokiem Diplodokiem” - na podstawie którego w 2024 r. powstał pełnometrażowy film animowany - oraz „Antresolka profesorka Nerwosolka”, który jako jeden z dwóch polskich albumów znalazł się w książce „1001 Comics You Must Read Before Die” autorstwa Paula Gravetta - brytyjskiego historyka, krytyka i kuratora sztuki komiksowej.

W 2004 r. Tadeusz Baranowski rozpoczął prace nad czterema albumami, które przygotowywał na zamówienie czytelników. W 2007 r. artysta został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.(PAP)

maku/ lm/

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Źródło PAP
Tematy: artystazmarłkomiks
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Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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