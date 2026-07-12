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Nowa przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Koniec wojny i dwie Ukrainy?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
48 minut temu
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Jackowski
Nowa przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Koniec wojny i dwie Ukrainy?/AKPA
Jasnowidz Krzysztof Jackowski od pewnego czasu dzieli się swoimi przepowiedniami w sieci. Dotyczą one zarówno przyszłości świata, jak też Polski. W najnowszej, którą podzielił się ze swoimi obserwatorami mówi o Ukrainie i końcu wojny. "Ukrainy będą dwie" - wieszczy jasnowidz z Człuchowa.

Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Nie tylko pomaga w poszukiwaniu zaginionych osób, ale od pewnego czasu dzieli się swoimi wizjami dotyczącymi wydarzeń w Polsce i na świecie w sieci.

W swoich przepowiedniach mówi m.in. o wojnach i konfliktach zbrojnych zarówno tych za naszą granicą, czyli w Ukrainie, jak też na Bliskim Wschodzie. Nie stroni również od wizji dotyczących polskiej polityki i tego, co w przyszłości czeka nasz kraj.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Kiedy koniec wojny w Ukrainie?

W swojej najnowszej przepowiedni jasnowidz Jackowski wspominał o Ukrainie a dokładnie o jej przyszłości a także sytuacji geopolitycznej w Europie. Z jego wizji wynika, że wojna na Ukrainie na dobre zakończy się w 2031 roku. Jasnowidz z Człuchowa zaznacza jednak, że pojawią się nowe problemy.

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Białoruś będzie przejęta przez Rosję. Będzie państwem i zarazem będzie też uznawana jako Republika Rosyjska. Europa będzie kompletnie przebudowana jeżeli chodzi o struktury - stwierdza Jackowski. Dodaje, że "bardzo prężnie kojarzą mu się "Litwa, Łotwa i Estonia". Finlandia, Szwecja, Norwegia – te państwa skandynawskie będą miały swój sojusz gospodarczy. Będą to państwa bardzo wzmocnione - mówi Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Będą dwie Ukrainy?

Jasnowidz z Człuchowa uważa, że na Ukrainie nastąpi wewnętrzny konflikt. Efektem będzie podział tego kraju na dwie części - "małą" i "wielką". Ukrainy będą dwie. Będzie miała Ukraina i wielka Ukraina. Kraj przejdzie sam swoistą wojnę domową. Ludzie się będą bić między sobą. Po podpisaniu czegoś przez ówczesnego prezydenta (...) część polityków i część społeczeństwa zbuntuje się przeciwko temu, co podpisze. Zacznie się wojna domowa na Ukrainie - uważa jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Będą tereny dwunarodościowe"

Jego zdaniem jedna Ukraina będzie związana z Rosją, druga z Unią Europejską. To jego zdaniem sprawi, że do Polski masowo napływać zaczną migranci z Ukrainy do wschodniej części Polski. Wielu z nich pozostanie na tych terenach na stałe, a to doprowadzi do społecznych napięć.

Może dojść do takiej sytuacji, że w tych częściach Polski dojdzie do poważnych poróżnień między narodem, który przyjdzie do nas, a tubylcami. Ostatecznie, politycznie, będzie to wyglądało tak, że będą to tereny dwunarodościowe. Bo z jakiś względów ci, którzy tu przybędą, nie będą już chcieli wracać na Ukrainę - przyznaje Jackowski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaRosjawojnakrzysztof jackowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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