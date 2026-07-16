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Świat nauki w żałobie, zmarł prof. Piotr Oczko. Czytelnicy uwielbiali jego książki

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 21:52
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Piotr Oczko
Prof. Piotr Oczko/Facebook
Zmarł prof. Piotr Oczko, niderlandysta, anglista i polonista, historyk sztuki oraz tłumacz, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piotr Oczko był autorem m.in. książki pt. "Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii".

Prof. dr hab. Piotr Oczko (ur. 1973 r.) w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię angielską oraz filologię polską; od 2004 roku był związany z Wydziałem Polonistyki UJ. Był badaczem literatury, tłumaczem, historykiem sztuki i przede wszystkim wybitnym znawcą dawnej kultury holenderskiej. Wydał 26 książek, w tym 10 monografii, był także autorem ponad 100 artykułów naukowych.

Książki prof. Piotra Oczko

Do najważniejszych jego publikacji należą m.in. „W najdroższej Holandyjej… Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej”, „Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji”, „Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych”, „Widzę rzeki szerokie…” (razem z Jerzym Kochem), „Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii”. W marcu tego roku prof. Oczko został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa za całokształt twórczości eseistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej w 2024 roku książki "Suknia i sztalugi. Historie dawnych malarek".

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Badania prof. Piotra Oczko

Prof. Oczko prowadził badania na uniwersytetach w Canterbury, Londynie, Berlinie, Lejdzie, Utrechcie, Nijmegen, Amsterdamie i Antwerpii. W 2006 roku wykładał także na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jego zainteresowania badawcze obejmowały głównie literaturę i kulturę krajów niderlandzkojęzycznych, dawną literaturę polską, angielską i niemiecką, dramat średniowieczny, nowy historyzm, kwestie zła w kulturze, tożsamości i stereotypy narodowe, LGBT studies, a przede wszystkim historię sztuki XVII-wieczne holenderskie malarstwo rodzajowe, emblematykę, rzemiosło artystyczne XVII-XIX wieku i historię ceramiki europejskiej. Był też tłumaczem literatury niderlandzkiej i angielskiej oraz członkiem międzynarodowego stowarzyszenia kuratorów i historyków sztuki holenderskiej i flamandzkiej CODART.

Nagrody prof. Piotra Oczko

Podczas wręczenia Nagrody im. Kazimierza Wyki w marcu tego roku prof. Ryszard Nycz mówił o nim: „Prof. Piotr Oczko należy do zanikającego dziś gatunku polihistorów humanistyki, czyli tych wszechstronnych, kompetentnych, uczonych osobników, którzy, nie dając się zamknąć w żadnych klatkach dyscyplinowych, w swych poszukiwaniach intelektualnych i życiowych, idą za duchem emocji i serca, za intuicyjnym pobudzeniem własnych zaciekawień, za pokusą nowych doświadczeń poznawczych”. W 2024 roku prof. Piotr Oczko został kawalerem Orderu Oranje-Nassau, odznaczenia państwowego Królestwa Niderlandów. Otrzymał je decyzją króla Wilhelma-Aleksandra, w uznaniu zasług dla holenderskiej kultury, sztuki i literatury oraz upowszechniania holenderskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prokuraturaIwona Wieczorekdowód
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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