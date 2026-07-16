W środę minister spraw zagranicznych w rządzie byłego premiera Viktora Orbana zrzekł się mandatu poselskiego i objął stanowisko kierownicze w chińskim koncernie BYD, produkującym samochody elektryczne. Szijjarto przez blisko 12 lat pełnił funkcję szefa węgierskiej dyplomacji, a w węgierskim parlamencie zasiadał od 2002 roku.

Trwa postępowanie dotyczące relacji byłego ministra Szijjarto z Rosją

W tygodniach poprzedzających wybory parlamentarne z 12 kwietnia - w wyniku których po 16 latach nieprzerwanych rządów Orban stracił stanowisko premiera - węgierskie i zagraniczne media opublikowały liczne doniesienia wskazujące na bliskie relacje Budapesztu z Moskwą, w których centralną rolę odgrywał ówczesny szef węgierskiej dyplomacji.

Magyar zapewnił w czwartek, że "gdy tylko pojawią się informacje, które można podać do wiadomości publicznej, zostaną one ujawnione”. Podkreślił, że obecnie nie chce ujawniać szczegółów dochodzenia, gdyż nie chce przesądzać o jego wyniku ani wpływać na przebieg postępowania. Premier dodał, że materiał dowodowy zawiera wiele dokumentów niejawnych oraz dotyczących spraw zagranicznych.

Przed wyborami, jeszcze jako lider opozycji, komentując związki Szijjarto z Moskwą Magyar oskarżył go o zdradę.

Szijjarto regularnie informował Ławrowa o przebiegu dyskusji na posiedzeniach Rady UE

W jednej z rozmów przytoczonych przez węgierskie media rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow prosił Szijjarto o pomoc w usunięciu wybranych osób z unijnej listy sankcyjnej. Wcześniej dziennik „Washington Post” doniósł, że Szijjarto regularnie informował Ławrowa o przebiegu dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń Rady UE.

W świetle węgierskiego kodeksu karnego czyn ten kwalifikuje się jako zdrada stanu i jest zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności. Mówię to dla jasności – stwierdził Magyar w komentarzu dla newslettera „Rapporteur” portalu Euractiv.