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Nowa nominacja w ukraińskim rządzie. Szef SBU na czele resortu obrony

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
21 minut temu
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"United for Justice" International Conference in Kyiv
Nowa nominacja w ukraińskim rządzie. Szef SBU na czele resortu obrony/PAP Archiwalny
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powierzył w czwartek szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) gen. Jewhenowi Chmarze obowiązki ministra obrony. Wcześniej tego dnia parlament Ukrainy, na wniosek nowego premiera Serhija Koreckiego, zatwierdził skład nowego rządu. Nie znalazł się w nim dotychczasowy minister obrony Mychajło Fedorow.

Szef SBU nowym ministrem obrony

Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy - ocenił Zełenski.

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Powierzyłem Jewhenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy – napisał Zełenski w czwartek w komunikatorze Telegram.

Wcześniej tego dnia zdymisjonowany minister obrony Ukrainy, Fedorow, potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim.

Spór Fedorowa z generałem Syrskim

Również Zełenski miał oznajmić podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow pozostaje w sporze z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami, i tego konfliktu nie udaje się rozwiązać.

Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony prezydent oznajmił, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.

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Źródło PAP
Tematy: Ukrainawołodymyr zełenskiSBUministerstwo obrony
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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