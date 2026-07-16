Szef SBU nowym ministrem obrony
Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy - ocenił Zełenski.
Powierzyłem Jewhenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy – napisał Zełenski w czwartek w komunikatorze Telegram.
Wcześniej tego dnia zdymisjonowany minister obrony Ukrainy, Fedorow, potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim.
Spór Fedorowa z generałem Syrskim
Również Zełenski miał oznajmić podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow pozostaje w sporze z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami, i tego konfliktu nie udaje się rozwiązać.
Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony prezydent oznajmił, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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