"Gazeta Wyborcza" chciała uzyskać oficjalne informację dotyczące Martyny Wojciechowskiej i Kamili Sukiennik. Jednak NBP nie odpowiedziało na żadne z pytań gazety. Ani kiedy dostała awans, ile zarabia wraz z premiami ani jakie ma wykształcenie.

Wojciechowska pracuje w Narodowym Banku Polskim od 11 lat, czyli od czasu, gdy rządzący wtedy po raz pierwszy PiS desygnował na prezesa Sławomira Skrzypka. Jej kariera przyspieszyła, kiedy szefem banku centralnego został Adam Glapiński, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego od lat 90. W 2016 r. dostała awans i została dyrektorem Departamentu Komunikacji i Promocji NBP.

W 2015 r. Wojciechowska zarobiła 114 tys. zł, rok później – już 392 tys. zł. Według informacji "GW" awans dyrektorski dostała w sierpniu 2016 r. Porównując jej oświadczenia majątkowe sprzed awansu i po nim, okazuje się, że po podwyżce w sierpniu zarabia ok. 65 tys. miesięcznie wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami. To więcej niż zarabiał prezes NBP Marek Belka, który dostawał w sumie ok. 57 tys. zł miesięcznie.

Kamila Sukiennik jest dyrektorką gabinetu Glapińskiego i zasiada ona w radzie nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), gdzie wymagania wobec zarządu i rady są wyjątkowo wysokie ze względu na specjalistyczną działalność na rynku finansowym.

Na pytanie dotyczące wykształcenia pani dyrektor Sukiennik NBP również nie odpowiedziało. Zapewniło, że przez kilkanaście lat zajmowała się „zagadnieniami, które umożliwiły jej zdobycie doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarówno zagadnień funkcjonowania spółek prawa handlowego, instytucji administracji publicznej, banku centralnego, w szczególności sposobu i zasad funkcjonowania rynków finansowych”.