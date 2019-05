Jak powiedział w środę PAP Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusiny, o tym, że 8-letni chłopiec może być molestowany zawiadomili prokuraturę pracownicy opieki społecznej z miejscowości w powiecie świdnickim.

Prokuratura po przesłuchaniu pracowników opieki społecznej oraz członków rodziny chłopca wydała nakaz zatrzymania jego 39-letniego wujka. Mężczyźnie postawiono trzy zarzuty. Zarzuty dotyczą m.in. doprowadzenia małoletniego do innych czynności seksualnych - powiedział prokurator. Zdaniem śledczych 39-latek m.in. dotykał narządów płciowych chłopca oraz masturbował się przy nim. Do przestępstw miało dochodzić od kwietnia do połowy maja tego roku.

Mężczyzna podejrzany jest również o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoją siostrą – matką 8-letniego chłopca.

Prokurator Rusin powiedział, że 39-latek przyznał się do zarzutów. Tłumaczył, że jako chłopiec był wykorzystywany seksualnie przez innego chłopca - powiedział prokurator.

Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.