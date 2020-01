Z północnego zachodu na południowy wschód przemieści się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. W dzień na północy i północnym zachodzie kraju zaznaczy się kolejna zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Z północy napływać zacznie chłodniejsza i bardziej wilgotna masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie powoli rosło.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Na Podkarpaciu początkowo możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od 0 st.C na Podhalu i 2 st.C, 3 st.C na wschodzie oraz w kotlinach sudeckich do 5 st.C na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny (od 40 km/h do 55 km/h), w porywach do 70 km/h, na Dolnym Śląsku do 80 km/h, a nad morzem do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 140 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.