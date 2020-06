Ich zdaniem firma będzie mogła bowiem dowiedzieć się np., kto leczy się na depresję, ma demencję, problemy z potencją, niedawno poronił albo jest śmiertelnie chory. Na podstawie danych z wielu recept stworzy zaś wirtualną kopię pacjenta, która na rynku jest bezcenna dla firm ubezpieczeniowych czy banków.

Dowiedzieliśmy się, że wniosek samorządu aptekarskiego o wszczęcie kontroli analizuje właśnie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dzięki profilowaniu – jak słyszymy od przedstawicieli Gemini – firma może stale poprawiać jakość usług oraz dostosowywać je do potrzeb użytkowników.

Eksperci mają zastrzeżenia co do przestrzegania RODO przez sieć aptek. Ich zdaniem spółka niedostatecznie informuje, z jakimi konsekwencjami wiąże się profilowanie pacjentów na podstawie danych z ich recept oraz jaki jest konkretnie cel przekazywania tych danych do gigantów technologicznych – konkretniej Microsoftu i Amazona (o którego wejściu na polski rynek apteczny spekuluje się od dawna).

