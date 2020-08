Taki okaz udało się wyłowić na jednym z krakowskich odcinków rzeki Wisły. Oczywiście ryba - po zrobieniu kilku zdjęć i zmierzeniu - została wypuszczona do wody - podkreśla gazeta.

Szymon Tomera przygotowuje się do prestiżowej imprezy wędkarskiej: Catfish Cup Poland. Organizatorzy tak zachęcają do śledzenia wędkarskich zmagań: "Już odliczamy dni do naszej imprezy! Sumiarze z całej Polski skrzyżują rękawice nad królową wszystkich rzek i to na dodatek w mieście królów".

Impreza rozpocznie się 27 sierpnia w Krakowie.