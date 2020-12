Jak dodał, "otrzymaliśmy odpowiedź, że Niemcy na razie radzą sobie z trudną sytuacją w ramach własnych sił i środków, natomiast, jeśli sytuacja by się pogarszała, to wówczas nasi niemieccy partnerzy zgłoszą się do nas". Przekazał, że "Niemcy jednocześnie bardzo podziękowali za tę ofertę pomocy".

Szynkowski vel Sęk poinformował we wtorek PAP, że "ostatnie doniesienia o trudnej i skomplikowanej sytuacji w mieście Zittau i okręgu Görlitz (Saksonia) skłoniła nas do tego, żeby zaoferować naszym niemieckim partnerom, w duchu solidarności, wsparcie dla niemieckich szpitali w tym przygranicznym obszarze".

Kontaktowaliśmy się z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem i złożyliśmy ofertę pomocy w zakresie sprzętu medycznego - przekazania respiratorów, kardiomonitorów, kombinezonów ochronnych polskiej produkcji, środków ochrony medycznej, a także możliwości przyjęcia części pacjentów ze szpitali w Zittau i Görlitz do polskiego szpitala w Bolesławcu - powiedział wiceszef MSZ.

Otrzymaliśmy odpowiedź, że Niemcy radzą sobie na razie z tą trudną sytuacją w ramach własnych sił i środków - zaznaczył. Dodał, że "partnerzy przekazali jednocześnie, że jeśli sytuacja w miastach niemieckich by się pogarszała, to wówczas nasi niemieccy partnerzy zgłoszą się do nas. Podkreślił przy tym, że "Niemcy bardzo dziękowali za tę ofertę pomocy".

Polska składa innym podobne oferty?

Szynkowski vel Sęk dopytywany, czy Polska składała podobne oferty innym krajom, oświadczył, że "Polska zawsze pozostaje otwarta na pomoc tam gdzie możemy pomóc i gdzie tylko będzie to potrzebne".

"Pomagamy szeregowi państw, od wiosny 2020 roku udzieliliśmy pomocy, m.in. Hiszpanii, Włochom, Słowenii, krajom Bałkanów Zachodnich - Albanii, Czarnogórze, Macedonii Płn., Bośni i Hercegowinie, Serbii, Kosowu oraz krajom partnerstwa wschodniego – Białorusi, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanowi, Mołdawii, czy też Kazachstanowi i Uzbekistanowi. Oprócz tego Polska wysłała pomoc do Iraku, Jordanii czy Libanu.

W Saksonii notuje się najwyższe liczby zakażeń koronawirusem w całym kraju. Według Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zapadalność w ciągu tygodnia, czyli liczba nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni, wynosi 426 - najwięcej w skali kraju.

We wtorek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o 19 528 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech w ciągu ub. 24 godzin 19 528. Zmarło 731 osób.