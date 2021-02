Aktualnie nad Polską mamy dużą różnicę temperatur między północnym-wschodem, a zachodem Polski. Panują tam zupełnie różne typy pogody – powiedział PAP w środę synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Jaka pogoda w różnych częściach Polski?

Jak wyjaśnił, Polska północno-wschodnia jest aktualnie pogodna i mroźna. Jest tam około -7 st. C. Z kolei na zachodzie jest znacznie cieplej - miejscami nawet 5 st. C, ale tam pada deszcz i jest pełna odwilż. Tak więcej są to zupełnie różne typy pogody – zauważył synoptyk.

Z kolei na obszarze od Pomorza wschodniego i środkowego przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką aż południowy-wschód Polski pada śnieg. Rozdziela ona dwa już wspomniane regiony, czyli północy-wschód i zachód – wyjaśnił synoptyk. Opady śniegu mogą ograniczać widzialność do około kilometra. Miejscami może spaść nawet 10 cm świeżego śniegu.

Ponadto nieco dalej na zachód między strefą opadów śniegu, a strefą opadów deszczu jest strefa opadów marznących. Opady marznące występują obecnie m.in. na Ziemi Łódzkiej, we wschodniej Wielkopolsce, aż po Kujawy i Pomorze środkowe. Tutaj na drogach szczególnie muszą uważać kierowcy.

Ponadto - jak ostrzegają synoptycy - dziś warunki biometeorologiczne w całym kraju niekorzystne. Przejściowo jednak, poprawa warunków nastąpi w północno-wschodniej Polsce.

