Społeczny doradca prezydenta Paweł Mucha był pytany w radiowych "Sygnałach dnia", czy jego zdaniem możliwe byłoby wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. - W moim osobistym przekonaniu tego rodzaju rozwiązanie mogłoby budzić duże wątpliwości na gruncie przepisów polskiej konstytucji - powiedział Mucha.

- Jeżeli chodzi o dzisiejszy stan szczepień i debatę w tej sprawie, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest kwestia promocji i wszelkich działań, które możemy podejmować, żeby osób wyszczepionych było jak najwięcej - dodał.

"Apelować o szczepienia"

Jego zdaniem, powinno się apelować o szczepienia "z perspektywy społecznej odpowiedzialności, a nie z perspektywy prawnego obowiązku", argumentować, że szczepienia są w interesie osób, które się szczepią.

Pytany o ewentualność wprowadzenia obowiązkowych szczepień wśród lekarzy Mucha przyznał, że "to jest rzecz do dyskusji przez Radę Medyczną". - Można sobie wyobrażać, że w takiej specyficznej sytuacji, w której ktoś odpowiada nie tylko za swoje zdrowie, ale niesie także pomoc tym wszystkim, którzy trafiają do placówek ochrony zdrowia, w takiej sytuacji stan rzeczy jest inny, niż w sytuacji powszechnego obowiązku - ocenił.