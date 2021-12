Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba zorganizowali w czwartek konferencję przed Ministerstwem Zdrowia w związku z kolejnym rekordem zgonów na COVID-19 w obecnej fali pandemii. W środę MZ podało, że minionej doby zmarły 794 osoby z COVID-19.

Joński i Szczerba ostro o Niedzielskim

Minister i premier w ogóle nie słuchają medyków. Robią tylko to, co potrafią - wychodzą przed Ministerstwo Zdrowia, robią konferencję i ogłaszają statystyki zgonów - powiedział Joński.

Najwyższy czas nazwać to po imieniu i dzisiaj chcemy to zrobić. To nie jest Ministerstwo Zdrowia. To jest Ministerstwo Statystyki Zgonów, bo tak trzeba to nazwać - dodał.

Minister Adam Niedzielski jedyne, co ma do powiedzenia, to informacje o zgonach - przekonywał poseł KO. Minister Niedzielski dzisiaj powinien się podać do dymisji i powinno zostać utworzone Ministerstwo Zdrowia, które zacznie ratować ludzi - przekonywał Joński.

Chcemy to nazwać po imieniu, żeby wstrząsnąć tym rządem, wstrząsnąć (premierem Mateuszem) Morawieckim. Tak nie było od drugiej wojny światowej, by tyle ludzi umierało, a wy nic w tej sprawie nie robicie - podkreślał.

Podczas konferencji za posłami trzymany był wielki szyld, na wzór szyldów ministerstw - z napisem Ministerstwo Statystki Zgonów.

Ten nowy szyld ma wstrząsnąć całą Polską, ma wstrząsnąć nami wszystkimi, którzy obserwujemy niebywałą nieudolność ministra zdrowia - powiedział Szczerba.

Rola Ministerstwa Zdrowia przez ostatni rok ograniczyła się wyłącznie do codziennego informowania o liczbie osób zakażonych i liczbie zgonów. To nie jest rola ministra zdrowia - przekonywał.

Przypomniał, że ostatnia strategia walki z pandemią COVID-19 została opublikowana przez MZ 3 listopada 2020, czyli ponad rok temu. Przez rok minister Niedzielski nie zaktualizował tej strategii. W strategii, która oficjalnie w kraju obowiązuje, nie ma słowa delta (wariant koronawirusa - PAP), nie ma słowa szczepienie, nie ma słowa omikron (najnowszy wariant koronawirusa - PAP) - mówił Szczerba. W żadnym dokumencie rządowym nie ma słowa omikron, to znaczy że nie ma żadnego planu - przekonywał.

Niedzielski do dymisji?

Wzywamy ministra Niedzielskiego do honorowej dymisji, bo lista zarzutów wobec niego jest długa - apelował Szczerba.

Te zarzuty wobec ministra to m.in. brak strategii walki z COVID, niewydolność lecznictwa szpitalnego, brak wyposażenia szpitali w leki i sprzęt ratowniczy, ograniczenie możliwości testowania na obecność koronawirusa, ograniczenie dostępu do służby zdrowia osób niezakażonych - mówili posłowie. Nie ma też, dodawali, odpowiedniego systemu diagnostyki osób przewlekle chorych, szczególnie narażonych na śmierć z powodu COVID-19.

Odnosimy wrażenie, że dla rządu najważniejszy jest Sylwester w Zakopanem, tam podobno gwiazdy przyjeżdżają - mówił Joński. Tam będzie jedna wielka gwiazda - omikron- dodał.

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne: ograniczenie m.in. limitu osób - z 50 do 30 proc. (w limitach nie uwzględnia się zaszczepionych) - w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych. Zakaz działania dyskotek, klubów nocnych, spożywania posiłków w kinach. Obowiązek poddania się testowi dla zaszczepionych przeciw COVID-19 osób mieszkających z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz dla osób przylatujących do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Do 9 stycznia nauka w szkołach odbywa się zdalnie.

16 grudnia potwierdzono pierwszy przypadek wariantu omikron koronawirusa w Polsce.