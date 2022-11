Polecam, a równocześnie gorąco proszę, aby wierni całej Archidiecezji Krakowskiej każdego miesiąca – od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku – dwukrotnie gromadzili się na szczególnej modlitwie w intencjach naszej Ojczyzny - napisał abp Marek Jędraszewski w liście czytanym w niedzielę w kościołach. Modlitwy różańcowe za ojczyznę mają się odbywać w kościołach w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a każdego 14. dnia miesiąca w każdej parafii sprawowane będą msze św. Każdemu miesiącowi ma patronować polski święty, błogosławiony lub sługa Boży, którego życie było głęboko wpisane w dzieje narodu.

W liście na rozpoczynający się adwent metropolita krakowski podkreślił, że ostatnie tygodnie i miesiące naznaczone są wieloma niepokojami, które wszyscy głęboko przeżywamy. Jak ocenił, niepokój wywołują zarówno wydarzenia poza granicami Polski, jak wewnątrz kraju. Wydarzenia zewnętrzne wiążą się przede wszystkim z okrutną i bezwzględną wojną, którą Rosja wypowiedziała wolnej i suwerennej Ukrainie - napisał hierarcha, zwracając uwagę, że tragiczne skutki wojny dotknęły polskiego terytorium, powodując śmierć dwóch rodaków w Przewodowie w województwie lubelskim.

"Naciski z Zachodu"

Wiele niepokojów budzą także różnego rodzaju naciski wywierane z Zachodu na Polskę, które częstokroć mają charakter czysto ideologiczny, bezsprzecznie wrogi wobec głęboko wpisanego w tożsamość naszej Ojczyzny chrześcijańskiego systemu wartości - czytamy w liście metropolity na rozpoczynający się adwent.

Zdaniem abpa Jędraszewskiego w Polsce troską napawają postawy niektórych środowisk, które swój ewentualny sukces wyborczy programowo wiążą z przemocą słowną budowaną na oczywistych kłamstwach, fake newsach i półprawd. Hierarcha ocenił, że celem tych środowisk jest często Kościół. Metropolita przypomniał wydarzenia z Myślenic z 14 listopada –-kierowcę ks. bpa Roberta Chrząszcza zaatakował i ranił nożem pijany mężczyzna. „Droga od przemocy słownej do fizycznej jest niezwykle krótka. Sztucznie wytwarzana atmosfera agresji może prowadzić do czynów przestępczych, zagrażających zdrowiu i życiu drugiego człowieka - zauważył Jędraszewski.

Jak podkreślił, w obliczu różnych zagrożeń tym bardziej potrzebny jest pokój. Nawiązując do Biblii zaznaczył, że pokój zapowiadany przez proroka Izajasza przyjdzie dzięki Mesjaszowi. („Błogosławiony czas, w którym ludzie przekują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy; naród przeciw narodowi nie podniesie miecza). Arcybiskup przywołał też słowa, które Jezus skierował do apostołów w Wieczerniku: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem. Jak podkreślił hierarcha, Chrystusowy pokój opiera się, w odróżnieniu od pokoju ludzkiego, na miłości i z miłości wypływa.

Abp Jędraszewski, pisząc o zobowiązaniu do niesienia pokoju, zwrócił uwagę na potrzebę wspomagania osób z Ukrainy, szukających schronienia przed wojną. Stoi zatem przed nami wielkie zadanie, które wypływa z najgłębszych zasad chrześcijaństwa - podkreślił.

