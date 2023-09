Reklama

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i komu przysługuje?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to element finansowanego wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. W ramach RKO Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory ponad 700 tys. świadczeń na łączną kwotę 5 mld zł.

Komu przysługuje 12 tys. zł na drugie dziecko? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i nie zależy od dochodów rodziny ani nie jest opodatkowane.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – ile wynosi?

Świadczenie na drugie i kolejne dziecko wypłacane jest co miesiąc. Przy składaniu wniosku można zdecydować, czy wypłaty mają wynosić 500 zł i być wypłacane przez dwa lata czy w wysokości 1000 zł przez rok.

Jak informuje ZUS, zdecydowana większość rodziców, bo aż 88 proc., decyduje się na wyższą kwotę świadczenia. Według najnowszych danych liczba złożonych wniosków o RKO od początku funkcjonowania programu przekroczyła 770 tys. , a do tej pory ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń na łączną kwotę 5 mld zł. Kolejne wypłaty są przygotowywane.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wniosek

By otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się, by pieniądze trafiały do rodzin jak najszybciej. Aktualnie poziom realizacji wniosków przez ZUS wynosi blisko 99 proc., co oznacza to, że są one obsługiwane praktycznie na bieżąco.

Na czas rozpatrzenia dokumentu wpływa wiele czynników. Każdy wniosek o RKO wymaga indywidualnego rozpatrzenia. W niektórych wnioskach występują błędy, zdarzają się też sytuacje, że rodzice lub opiekunowie składają po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi.