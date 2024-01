W zeszłym roku do biura odniesiono więcej zgub niż wcześniej. Placówka przy ulicy Dzielnej 15 - bo przy tym adresie w Warszawie znajduje się właśnie Biuro Rzeczy Znalezionych - przyjęła w 2022 roku o1,3 tysiące przedmiotów mniej niż w 2023 roku.

Jak informuje urząd miasta w swoim komunikacie, przyniesiono w ubiegłym roku 6 tysięcy dokumentów oraz blisko 4,7 tysięcy przedmiotów. "Były w tym portfele, pieniądze, 695 telefonów, 263 zegarki, 90 tabletów, 86 laptopów, 54 czytniki e-book, 33 rowery oraz 18 aparatów fotograficznych" - wymieniono.

Wśród zgub skrzypce, dron i masażer do stóp

Biuro wskazało również mniej oczywiste zguby, które trafiły na Dzielną. Wśród nietypowych przedmiotów znalazł się masażer do stóp, namiot oraz dywan. Zgubiono kilka instrumentów - klarnet, skrzypce, gitarę - oraz mikrofon i drążek – asystent tańca. Ktoś zgubił także plecak ratowniczy, ktoś inny pierścionek elektroniczny; odnaleziono również drona.

Do placówki trafiają przedmioty dostarczone głównie przez policję, Metro Warszawskie, Lotnisko Chopina, Tramwaje Warszawskie i centra handlowe.

Biuro szuka właścicieli przedmiotów

Jak czytamy w informacji urzędu, do zadań pracowników biura należy poszukiwanie właścicieli przedmiotów i próby ich identyfikacji.

"Dzwonią pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w znalezionych telefonach" - czytamy na stronie um.warszawa.pl.

Pracownicy kontaktują się także drogą mailową (o ile jest to możliwe i urządzenie nie zostało zablokowane). W przypadku zablokowanych telefonów informacja przekazywana jest do właściwego operatora. Spośród rzeczy znalezionych, które nie zawierają dokumentów lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie około 14 procent rzeczy.

Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje również zawiadomienia od Poczty Polskiej w sprawach dotyczących przesyłek oraz przekazów niedoręczalnych.

Jak odebrać przedmiot?

UM Warszawa informuje, że przy odbiorze zguby należy przedstawić dowód zakupu

przedmiotu; brany pod uwagę będzie też inny dokument poświadczający własność. Jeśli nie ma takiej możliwości - jak na przykład w przypadku obrączki, pierścionka lub zegarka - trzeba bardzo dokładnie opisać daną rzecz. Należy również wskazać cechy szczególne zguby oraz określić, gdzie i w jakich okolicznościach mogła być pozostawiona.

Rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, ich właścicielem staje się – na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych – miasto stołeczne Warszawa.

Część zgubionego sprzętu, którego nikt nie odebrał, trafiła do warszawskich uczniów w ramach akcji zainicjowanej przez Młodzieżową Radę miasta stołecznego Warszawy. To 146 tabletów oraz 41 laptopów.

Z kolei na realizację zadań komórek organizacyjnych urzędu miasta oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych miasta stołecznego przekazano 1366 rzeczy, w tym 229 tabletów, 165 rowerów, 105 telefonów komórkowych, 90 laptopów, 57 aparatów fotograficznych, 34 e-booki oraz 686 pozostałych rzeczy.