Prognoza IMGW na koniec stycznia, luty i początek marca 2024

Najnowsza prognoza pogody IMGW (czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), która została opublikowana na portalu Twitter/X, to prognoza numeryczna długoterminowa ECMWF EPS. Przewiduje ona pogodę na najbliższe 5 tygodni, począwszy od 5. do 9. tygodnia 2024 roku - czyli okresu od 29 stycznia do 3 marca 2024. Prognoza ta przedstawia m.in. dwie anomalie:

anomalię średniej temperatury powietrza (podaną w stopniach Celsjusza) względem okresu odniesienia czyli lat 1991-2020 oraz

(podaną w stopniach Celsjusza) względem okresu odniesienia czyli lat 1991-2020 oraz anomalię sumy opadów (podaną w proc.) względem tego samego okresu.

Jaki będzie ten tydzień? Prognoza na przełom stycznia i lutego 2024

W obecnym 5. tygodniu roku będzie ciepło. Temperatury w całym kraju będą wyższe niż w okresie porównawczym średnio o 5,5 stopnia Celsjusza – jedynie na południu anomalia średniej temperatury powietrza wyniesie 2,6 stopnia.

W całym kraju opadów będzie znacznie więcej niż zazwyczaj – średnio prawie dwukrotnie więcej, a ilość opadów będzie rozłożona równomiernie w całej Polsce.

Jaka będzie pierwsza połowa lutego 2024?

6. tydzień roku (obejmujący dni od 5 do 11 lutego) będzie tygodniem ciepłym dla centralnej i południowej części Polski, zaś dla pozostałych regionów (takich jak województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie) będzie to miesiąc normalny.

Średnia temperatura powietrza wyniesie od 0 stopni w Suwałkach, przez 1-2 stopnie Celsjusza w województwach takich jak np.: pomorskie, mazowieckie czy lubelskie. Poprzez około 3 stopnie w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim czy świętokrzyskim, po 4 stopnie w Wielkopolsce, woj. zachodniopomorskim czy lubuskim. Najcieplej - 5 stopni w opolskim oraz dolnośląskim.

Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, "najbardziej mokrym okresem jest nadal 6. tydzień 2024 roku, gdzie na obszarze całego kraju prognozowane jest 18 - 28 mm opadu atmosferycznego. W tym okresie prognozowane są opady zawierające się w przedziale 228-374 proc. normy określonej na podstawie pomiarów w latach 1991 - 2020".

W 7. tygodniu roku obejmującym dni od 12 do 18 lutego anomalia średniej temperatury w przeważającej części kraju będzie dodatnia. Względem normy 30-letniej będzie to tydzień normalny. Wyjątkiem będzie jedynie obszar na granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego. W zachodniej części kraju anomalia wyniesie między 0,1 a 0,6 stopnia, natomiast w części wschodniej między 0,6 a 1,7. Średnia temperatura powietrza w tym okresie będzie się wahać między -3 stopnie na południu, przez 1-2 stopnie poniżej zera w północno-wschodniej części Polski, przez 0 i 1 stopień na plusie na pozostałym obszarze.

W dniach od 12 do 18 lutego najwięcej będzie padać na południu, w województwach dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim czy opolskim, a także w województwie pomorskim. Mniej niż zwykle opadów będzie wyłącznie w północnej części województwa zachodniopomorskiego - tam średnia ilość opadów będzie o 50 do nawet 80 proc. większa niż w okresie referencyjnym. W pozostałej części kraju deszczu oraz deszczu ze śniegiem spadnie o około 30-40 proc. więcej.

Jaka będzie druga połowa lutego 2024?

8. tydzień lutego obejmujący dni od 19 do 25 lutego 2024 przyniesie temperatury w normie dla przeważającej części kraju lub też poniżej normy - dla obszarów takich jak województwo śląskie, południowa część Małopolski oraz obszar na granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego. Termometry pokażą średnio od -2 stopni na wschodzie, przez -1 do zera w pozostałej części kraju. Na południu chłodniej niż zwykle - średnio -5 stopni. Począwszy od 19 lutego anomalia średniej temperatury dla całego kraju będzie ujemna. Najmniejszą – wynoszącą zaledwie -0,1 stopnia będzie na północy, do maksymalnie -3 stopni na południu. Będzie tutaj widać wyraźną tendencję spadkową z północy na południe.

Pod katem opadów 8. tydzień roku raczej będzie tygodniem normalnym. Bardziej mokro będzie jedynie na południu oraz w województwie pomorskim. W tych rejonach będzie od 37 do 56 proc. więcej opadu. Podobna ilość opadów co w okresie referencyjnym spadnie m.in.: w województwach: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, opolskim czy w północnej części województwa zachodniopomorskiego. W Wielkopolsce, w woj. kujawsko-pomorskim oraz przy granicy z Niemcami będzie padać o średnio od 18 do 24 proc. mniej niż w okresie referencyjnym.

Jaki będzie przełom lutego i marca 2024?

9. tydzień roku, obejmujący dni od 26 lutego do 3 marca, pod kątem temperatury właściwie w całej Polsce będzie tygodniem chłodnym. Jedynie temperatury takie same jak w okresie referencyjnym utrzymają się w województwie pomorskim. Średnia temperatura powietrza wyniesie między 0 a -2 stopnie Celsjusza. Mniej termometry wskażą w Suwałkach (średnio -3 stopnie) - oraz na południu (około -5 stopni). Temperatury w okolicy 0 wskażą termometry w zachodniej połowie kraju, natomiast na obszarze wschodniej części Polski prognozowane średnie temperatury to zazwyczaj -1 lub -2 stopnie. Anomalia średniej temperatury powietrza wyniesie od -0,7 stopnia Celsjusza w województwie pomorskim, przez 1,5-1,8 poniżej zera w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim, przez około - 2,1 do -2,7 w centralnej Polsce. Największa ujemna wartość anomalii pod kątem temperatury będzie w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Tam anomalia wyniesie od -2,8 do -4,0.

Pod kątem opadów deszczu i śniegu, dla przeważającego obszaru Polski 9. tydzień roku będzie tygodniem mokrym. Na przełomie lutego i marca będzie dość dużo opadóww całej Polsce. Prawie dwukrotnie więcej opadów spadnie w województwie pomorskim, około 50-60 proc. więcej niż w okresie referencyjnym w południowej części kraju oraz między 20 a 39 proc. więcej niż zazwyczaj w centralnej Polsce. Mniej padać niż zwykle będzie wyłącznie w północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz na granicy województw: dolnośląskiego i lubuskiego.

Czym są anomalia średniej temperatury powietrza oraz anomalia sumy opadów?

Opublikowana na stronie Instytutu długoterminowa prognoza pogody na 5 tygodni podaje dwie anomalie. Czym one są i jak je interpretować? Oto kilka praktycznych wskazówek.