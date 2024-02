Prognoza pogody: Temperatura w lutym i marcu

Według najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadchodzący tydzień w całym kraju upłynie od znakiem dodatniej anomalii średniej temperatury powietrza względem lat 1991 – 2020.

W 7. tygodniu roku, czyli od 12 do 18 lutego, największa anomalia przewidywana jest w województwie podkarpackim, gdzie wyniesie aż 4 stopnie Celsjusza! W województwie lubelskim osiągnie 3,7 stopni, a w podlaskim - 3,6 stopnia. Anomalie będą odnotowywane także w centralnej części kraju, gdzie wyniosą od 2,8 do 3,6 stopni. Na zachodzie będą niższe – o wartości ok. 1,4 – 2,6 stopni Celsjusza.

W kolejnych tygodniach w Polsce również będą odnotowywane anomalie jednak ich wartość będzie sukcesywnie spadać. Od 8 do 11 tygodnia możemy spodziewać się średniej temperatury w normie. Przykładowo, w 9 tygodniu, czyli między 26 lutego a 3 marca, anomalie wyniosą od 0,1 proc. na zachodzie do ok. 2 stopnia na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Od 4 marca odnotujemy natomiast anomalie ujemne, ale ich wartości nie będą wysokie – wyniosą od ok. -0,1 do maksymalnie -1,1 stopnia Celsjusza.

Opady w lutym i marcu. Co mówią prognozy?

Spore odchylenie od normy z poprzednich lat będzie szczególnie zauważalne w przypadku opadów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że w niektórych regionach wyniesie nawet 250 proc. normy z ubiegłych lat.

Rekordowe pod tym względem będą tygodnie 9. i 10., czyli okres od 26 lutego do 10 marca. Szacuje się, że w tym czasie w województwie pomorskim suma opadów względem lat 1991-2020 będzie większa o 259 proc. W tygodniu 9 także sumy opadów w województwach opolskim, śląskim i małopolskim przekroczą 200 proc., a w tygodniu 10 –w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i małopolskim.

W pozostałych częściach kraju wartości te również będą wysokie i w tygodniu 10 będą wynosić 160 proc. w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim i ok. 140 proc. w centralnej części kraju.

Sumy opadów spadną znacząco w kolejnym tygodniu, od 11 do 17 marca, do wartości od 81 proc. w województwie zachodnio-pomorskim, przez 117 proc. w centralnej części kraju, do 146 proc. w województwie pomorskim.

Najbardziej suchym okresem będzie 8 tydzień 2024 roku, gdzie na obszarze całego kraju prognozowane jest 6 - 12 mm opadu atmosferycznego.