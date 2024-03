Abp Tadeusz Wojda nowym przewodniczącym KEP

14 marca biskupi wskazali nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Został nim abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Zastąpił tym samym na tym stanowisku abp. Stanisława Gądeckiego, który przewodniczył episkopatowi od 2014 roku.

Owszem media tak czy inaczej wspominały o moim nazwisku, tym niemniej nie mam aż tak dużego stażu biskupiego, zaledwie siedem lat, więc byłem raczej przekonany, że ktoś inny wyjdzie jako przewodniczący. Stało się inaczej. Przyjmuje tę wolę biskupów jako ogromny kredyt zaufania z nadzieją, że wspólnie będziemy prowadzić nasz Kościół w Polsce drogami, które w jakiś sposób trzeba będzie odkrywać, które chcemy odkrywać - powiedział abp Wojda podczas konferencji prasowej.

Abp Tadeusz Wojda. Kim jest?

Abp Wojda urodził się 29 stycznia 1957 roku we wsi Kowala na Kielecczyźnie. W wieku 19 lat wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC). W 1983 roku został księdzem.

Przez kilka miesięcy ks. Wojda pracował w pallotyńskiej parafii w Warszawie, po czym w 1984 roku został skierowany na studia na Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Ukończył je w 1989 roku, broniąc pracę doktorską nt. nurtów teologii z Münster i Louvain.

Na początku 1990 roku ks. Wojda rozpoczął pracę w Watykanie. Został członkiem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (w 2007 roku został kierownikiem jej biura, a w 2012 roku podsekretarzem).

Sprzeciw abp. Tadeusza Wojdy ws. Marszu Równości w Białymstoku

W kwietniu 2017 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Zasłynął dwa lata później, gdy w związku z planowanym Marszem Równości w Białymstoku wyraził swoje stanowisko.

"Marsz środowisk związanych z LGBT sprzyja dyskryminacji innych, szydzi z wiary i deprawuje najmłodszych" – stwierdził wówczas.

Dodał, że inicjatywa ta "jest obca naszej podlaskiej ziemi i społeczności, która jest mocno zakorzeniona w Bogu, zatroskana o dobro własnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci".

"Jak można się było przekonać w innych polskich miastach, uczestnicy marszu swoją niecenzuralną postawą i strojem dawali gorszący przykład innym, korzystającym z przestrzeni publicznej, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. W czasie tych parad szydzono z wartości chrześcijańskich, profanowano święte symbole, wypowiadano bluźnierstwa przeciw Bogu i wulgaryzmy pod adresem ludzi wierzących" – wskazał ówczesny metropolita białostocki.

W swojej odezwie nawiązał również do słów kard. Stefana Wyszyńskiego. "Non possumus. Nie możemy się na to zgodzić" – apelował w liście, który był odczytywany podczas nabożeństw w kościołach archidiecezji białostockiej.

Protesty w Gdańsku. Abp Wojda nowym metropolitą

W marcu 2021 roku abp Tadeusz Wojda został nominowany na metropolitę gdańskiego. Podczas jego ingresu przed katedrą w Gdańsku zebrał się tłum jego przeciwników. Krytykowali go oni za słowa skierowane do uczestników Marszu Równości w Białymstoku.

"Przeciwnicy metropolity związani z nową lewicą zarzucają mu m.in., że nawoływał do przemocy przeciwko I Marszowi Równości w Białymstoku w 2019 roku, gościł na swoich mszach nacjonalistów z organizacji ONR, a także bratał się z leśnikami prowadzącymi masową wycinkę drzew Puszczy Białowieskiej" - pisał wówczas portal gdansk.pl.

Telewizja ojca Rydzyka. Abp Wojda delegatem

Abp Tadeusz Wojda w episkopacie był członkiem Komisji ds. Misji oraz członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Abp Wojda w 2021 roku został członkiem Rady Stałej KEP i Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W 2022 roku został delegatem ds. Telewizji Trwam, która należy do ojca Tadeusza Rydzyka.