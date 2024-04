Pani Ania była najstarszą polską instagramerką. Prowadziła konto "Życie zaczyna się po 90". O jej śmierci poinformowała rodzina.

Najstarsza polska influencerka nie żyje

"Tuż przed północą Ania odeszła. Spokojnie, w czasie snu, uśmiechając się. Miała bardzo ważny powód, by już dzisiaj być ze swoim Edwardem - jego 96 urodziny. [...] Do samego końca czytałam Ani wasze wiadomości i komentarze. Słyszała i rozumiała je do końca. Bardzo wam dziękuję" - napisała córka pani Ani na instagramowym profilu "Życie zaczyna się po 90".

Reklama

Najstarsza polska influencerka zmagała się ostatnio z problemami zdrowotnymi. Dostała zapalenia płuc. Pod postem z informacją o jej śmierci pojawiło się wiele komentarzy.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Pani Ania zaczęła swe anielskie życie po 90-tce. Dziękuję za to ziemskie z nami. Wierzę, że będzie nas doglądać i motywować jak dotąd. Ukojenia i Dobra dla całej Rodziny Pani Ani - napisała jedna z internautek.

Ta Pani pokazała mi że żyć można nawet wtedy gdy już się myśli że się nie da rady.. albo gdy źle się ktoś czuje.. Była przekochana! Nigdy o niej nie zapomnę! - czytamy.

Kim była pani Ania?

Pani Ania założyła swój profil "Życie zaczyna się po 90" gdy miała 92 lata. Obecnie obserwuje go 106 tys. osób. Influencerka komentowała na nim ważne sprawy i opowiadała o swoim życiu. W poznawaniu tajników internetu pomagała jej córka. Wszystko, co pojawiało się na profilu przygotowywała jednak sama pani Ania. W chwili śmierci miała 97 lat.