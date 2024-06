Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku poinformował, że podczas prac dotyczących białostockiej archikatedry, w jej prawej wieży dokonano niezwykłego odkrycia. Chodzi o kolejny list budowniczych z 1904 roku. Wskazano, że dzięki temu dokumentowi, możemy bliżej poznać okoliczności powstania archikatedry, a także poznać nazwiska osób, które były zaangażowane w jej powstanie. To nie jedyne odkrycie. Jak wskazuje WUOZ, oprócz listu, znaleziono także miedzianą, lutową tubę z danymi blacharza, który także przyczynił się do powstania archikatedry. Prace przy wieżach potrwają najprawdopodobniej do listopada tego roku.

Reklama

To kolejne odkrycie w archikatedrze

Jest to kolejny, bo drugi list, który został odnaleziony. Pierwszy z nich datowany jest na 1903 r. i został znaleziony w trakcie prac przy krzyżu na sygnaturce kościoła. Z niego także możemy wyczytać, kto brał udział przy budowie kościoła. "Niżej podpisani brali udział przy budowie tego kościoła według projektu architekta Dziekońskiego z Warszawy" - tak zaczyna się list, który został znaleziony podczas prac na dachu bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku w 2022 roku.

Powstanie świątyni

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku został zbudowany w latach 1900-1905. Plan "rozbudowy" sporządził najbardziej znany wówczas architekt Józef Pius Dziekoński. W efekcie, obok dawnej świątyni wystawiono w latach 1900-1905, wielką bazylikę w stylu neogotyku wiślano-bałtyckiego. Główne roboty ukończono w 1905 r. i w tym samym roku budowlę poświęcono. Prace wykończeniowe wraz z wyposażaniem wnętrza trwały zasadniczo do I wojny światowej. Kościół uroczyście konsekrowano dopiero w 1931 r.