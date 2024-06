W przychodniach, poradniach i szpitalach zauważalnie wydłużają się kolejki do lekarzy, co często powoduje u pacjentów frustrację i irytację związane z oczekiwaniem. Niewielu jednak wie, że istnieją osoby, które mają możliwość skorzystania z usług medycznych poza kolejką. Lista osób uprawnionych do takiego priorytetowego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest dość sługa.

Kto może pójść do lekarza poza kolejnością?

Osoby, które są zapisane na krajowe listy oczekujących na przeszczepy komórek, tkanek lub narządów, mają możliwość skorzystania z usług medycznych bez konieczności oczekiwania w kolejce do lekarza. W takim przypadku pacjenci mają pierwszeństwo w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeszczepami. Ważne jest, aby osoby korzystające z tych świadczeń miały przy sobie odpowiedni dokument potwierdzający swoje uprawnienia.

Wizyta bez kolejki - jakie zasady obowiązują?

W przypadku konieczności wizyty w szpitalu placówka zobowiązana jest do przyjęcia pacjenta tego samego dnia, jednak jeśli to niemożliwe, ustala się inny termin wizyty "poza kolejnością". W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym sytuacja wygląda inaczej. Priorytet mają osoby znajdujące się w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Personel medyczny dokonuje triażu, który decyduje o kolejności przyjęcia. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie musi być udzielone w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zgłoszenia.

Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki

Osobami, które mogą wejść do lekarza bez kolejki, są: