Violetta Villas jest piosenkarką, która zdobyła uznanie i sympatię wielu Polaków. Jej piosenki takie jak "List do Matki", "Przyjdzie na to czas", "Oczy czarne" czy "Dla ciebie miły" mają wielu fanów.

Violetta Villas. Legenda, która budzi emocje

Piosenkarka wydała osiem albumów studyjnych, jeden koncertowy, osiem minialbumów oraz 27 singli. Na jej repertuar składało się kilkaset piosenek w dziesięciu językach (polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, neapolitański oraz łacina). Komponowali dla niej tacy kompozytorzy jak np. Władysław Szpilman, Bogusław Klimczuk, Zbigniew Ciechan czy Wojciech Kilar.

Violetta Villas jest pochowana na warszawskich Powązkach. Gdzie znajduje się jej grób?

Piosenkarka odeszła 5 grudnia 2011 w swoim domu w Lewinie Kłodzkim. Pochowano ją na warszawskich Powązkach. To właśnie tu znajduje się jej grób. Jest usytuowany w kwaterze 25, obok nagrobka reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Aby do niego dotrzeć, należy wejść na cmentarz Bramą św. Honoraty.

Znicz na grobie Violetty Villas oburzył fanów

Kontrowersje wywołał znicz, który pojawił się na nagrobku. Wiele osób było zszokowanych tym, co zobaczyli. Na pomniku znalazł się znicz z postacią przypominającą głowę Violetty Villas z blond peruką, mocnym makijażem i teatralnym wyrazem twarzy. Internauci a przede wszystkim fani piosenkarki byli w szoku. Pod zdjęciem zamieszczonym w sieci pojawiła się lawina komentarzy.

„Kto to wymyślił?”, „Dlaczego nikt z rodziny nie sprzątnie tego badziewia?”, „Halloween i Wszystkich Świętych w jednym” – pisali internauci. "Zdejmijcie tę głowę! Jest przerażająca”, „Świetny rekwizyt do horroru”, „Znicz masakra. Brrr!” - grzmią inni. Wielu internautów stwierdziło, że znicz przypomina figurki z horroru. "Włosy tak, ale reszta tylko straszy. A szkoda, bo Violetta zasługuje na coś pięknego i subtelnego" - stwierdziła jedna z fanek. Być może rodzina artystki podejmie decyzję o usunięciu znicza z grobu Violetty Villas.