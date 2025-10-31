Dzień Wszystkich Świętych, który obchodzony jest w Polsce 1 listopada, to czas, gdy odwiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, znajomych czy ważnych dla nas osób, nawet, jeśli osobiście ich nie znaliśmy. Symbolem naszej pamięci o nich jest zapalony na grobie znicz. 1 listopada cmentarze w Polsce są nimi rozświetlone.

Znicze to symbol dnia Wszystkich Świętych. Polacy popełniają ten błąd

Czy każdy znicz, który stawiamy na grobie to wyraz szacunku? Czy wśród tych, które można znaleźć w sklepie nie ma przypadkiem tych, które nie tylko przekraczają granice dobrego smaku, ale też nie do końca szanują m.in. wiarę katolicką? Ksiądz Janusz Chyła zwrócił uwagę, że nie tyle nie każdy znicz, co znajdujące się na nich ozdoby, nie są odpowiednie.

Dzień Wszystkich Świętych. Jakich zniczy nie stawiać na grobach?

O jakie ozdoby i jakie znicze dokładnie chodzi duchownemu? Jego zdaniem nie wszystkie nadają się do postawienia na grobach. Apeluje o rozwagę i przypomina, że znicze stawiane na grobie to nie tylko estetyka, ale również szacunek do symboli religijnych i troska o środowisko. Jego zdaniem lepiej, by te znicze, które stawiamy na grobach i zapalamy jako symbol pamięci o zmarłych, nie miały symboli religijnych.

Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik- napisał na portalu X ksiądz Janusz Chyła.

Znicze na Wszystkich Świętych. Na co zwrócić uwagę wybierając znicze?

Z pewnością warto również przemyśleć, czy odpowiedni na grobie będzie na przykład znicz wygrywający melodie, czy ten w bardzo jaskrawych barwach. Warto również przed zakupami sprawdzić trwałość i jakość wykonania zniczy, które kupujemy i stawiamy na grobach a także to, czy będzie go można wykorzystać ponownie a przy tym zaoszczędzić nie tylko na zakupach, ale też w ramach dbania o środowisko.