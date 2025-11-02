Zaduszki a święta nakazane

Listopad rozpoczyna się dla katolików dwoma ważnymi dniami refleksji i modlitwy za zmarłych: 1 listopada – Uroczystością Wszystkich Świętych oraz 2 listopada – Dniem Zadusznym. Różnice między tymi dniami są istotne, zwłaszcza w kontekście obowiązku uczestnictwa w liturgii. Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) jest świętem nakazanym, co oznacza, że każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć we Mszy Świętej. Z kolei Dzień Zaduszny (2 listopada) jest wspomnieniem, a nie uroczystością nakazaną. Jednak, reguła ta ulega zmianie, gdy Zaduszki wypadają w niedzielę.

Zaduszki 2025. Wyjątkowa sytuacja w 2025 roku

W roku 2025 Dzień Zaduszny, 2 listopada, przypada w niedzielę. Niedziela, jako pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa, jest w Kościele katolickim dniem nakazanym uczestnictwa w Eucharystii (Mszy Świętej).

Brak obowiązku z tytułu Zaduszek: Sam Dzień Zaduszny nie generuje obowiązku uczestnictwa we Mszy.

Obowiązek z tytułu niedzieli: Przypadająca niedziela jest jednak dniem nakazanym.

Konsekwencja: W 2025 roku wierni są zobowiązani do udziału we Mszy Świętej 2 listopada, ponieważ jest to niedziela.

Liturgia Zaduszek w niedzielę

Mimo że obowiązek uczestnictwa wynika z niedzieli, sama liturgia w kościołach jest zazwyczaj sprawowana z formularza za Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień szczególnej modlitwy za dusze w czyśćcu, które – według wiary katolickiej – potrzebują wstawiennictwa żywych, aby osiągnąć zbawienie. W tym dniu kapłani mogą odprawić aż trzy Msze Święte, z których jedna jest odprawiana w intencji zmarłych poleconych przez Papieża.