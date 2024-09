We wtorek od godz. 7 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbywa się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska oraz m.in. wicepremiera, szefa MON Włodzimierza Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. Szef MSWiA poinformował, że premier podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu terytorialnego rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej. W ciągu najbliższych godzin w sposób formalny to rozporządzenie będzie znowelizowane – powiedział Siemoniak.

Reklama

Powódź 2024. Stany alarmowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek stany alarmowe były notowane na 76 stacjach hydrologicznych, głównie w południowo-zachodniej Polsce. Na Odrze były to stacje: Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Koźle, Krapkowice, Opole-Groszowice, ujście Nysy Kłodzkiej, Brzeg, Oława i Ścinawa.

Na Nysie Kłodzkiej stan alarmowy został przekroczony na stacjach: Kłodzko, Bardo, Nysa, Kopice i Skorogoszcz. Na Bystrzycy woda powyżej stanu alarmowego poziom była w Lubachowie, Kraskowie, Mietkowie i Jarnołtowie. W Łażanach i Bogdaszowicach powyżej stanu alarmowego była rzeka Strzegomka. Kaczawa powyżej stanu alarmowego była na stacjach: Świerzawa, Dunino i Piątnica.

Reklama

Rzeka Bóbr przekroczyła stan alarmowy na stacjach: Wojanów, Jelenia Góra, Pilchowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Szprotawa i Żagań. W Jeleniej Górze powyżej stanu alarmowego była również rzeka Kamienna. Kwisa przekroczyła stan alarmowy w Leśnej, Nowogrodźcu i Łozach. Nysa Łużycka powyżej poziomu alarmowego była w Zgorzelcu i Przewozie. Na Wiśle stan alarmowy został przekroczony Jawiszowicach i Bieruniu Nowym, na Warcie - w Mstowie.

Stany ostrzegawcze na rzekach

W nocy z poniedziałku na wtorek stany ostrzegawcze były notowane na 40 stacjach hydrologicznych. To m.in. Odra w Brzegu Dolnym, Malczycach i Głogowie, Bóbr na stacjach Błażkowa, Kamienna Góra i Nowogród Bobrzański oraz Kwisa w Mirsku i Gryfowie Śląskim. Na Wiśle powyżej stanu ostrzegawczego były stacje hydrologiczne w Pustyni i Sierosławicach, na Sole - w Oświęcimiu.

W poniedziałek rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na objętym powodzią obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Rozporządzenie w tej sprawie będzie obowiązywać do 16 października włącznie