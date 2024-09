Kontakt z zanieczyszczonymi materiałami oraz powietrzem w pomieszczeniach, które uległy zalaniu, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Skutki zalania ściekami bytowymi

Gdy dochodzi do zalania budynku, ścieki przenikają w porowate materiały konstrukcyjne, takie jak tynki, drewno czy gips, co sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i pleśni. Długotrwałe narażenie na wilgoć oraz rozkład organicznych zanieczyszczeń prowadzi do wydzielania nieprzyjemnych zapachów oraz dodatkowego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Sanepid wyjaśnia, że to sprawia, że budynki, które zostały zalane ściekami, należy traktować jako skażone, a korzystanie z nich przed wykonaniem pełnej dezynfekcji stwarza ryzyko zakażenia.

Co robić op zalaniu?

Pierwszym krokiem w procesie usuwania skutków zalania jest gruntowne czyszczenie pomieszczeń. Wszelkie prace porządkowe powinny być wykonywane w odzieży ochronnej, w tym w wodoodpornych rękawicach, butach i masce. Ścieki należy jak najszybciej usunąć z pomieszczeń, a następnie pozbyć się szlamu oraz wszelkich innych zanieczyszczeń naniesionych wraz z wodą. Szczególną ostrożność należy zachować podczas wypompowywania ścieków, zwłaszcza w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, aby uniknąć dalszych uszkodzeń budynku.

Po usunięciu wody i zanieczyszczeń konieczne jest wyrzucenie elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia, które zostały trwale uszkodzone. Dotyczy to materiałów porowatych, takich jak tynki, płyty gipsowo-kartonowe, drewniane podłogi, tapety czy wykładziny..

Wszystkie meble i przedmioty, które miały styczność ze ściekami, powinny zostać dokładnie umyte lub wyrzucone, zwłaszcza te wykonane z materiałów nasiąkliwych, takich jak tapicerki, pościel czy zabawki.

Dezynfekcja

Po dokładnym oczyszczeniu pomieszczeń niezbędna jest ich dezynfekcja, która jak tłumaczy Sanepid pozwoli na usunięcie mikroorganizmów chorobotwórczych. Najczęściej stosowanymi środkami dezynfekcyjnymi są preparaty na bazie chloru, takie jak chloramina czy podchloryn sodu. Po zakończeniu dezynfekcji należy odczekać co najmniej 24 godziny przed zmyciem dezynfekowanych powierzchni czystą wodą.

Osuszanie pomieszczeń

Po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji konieczne jest staranne osuszenie pomieszczeń, a także zabezpieczenie ich przed rozwojem grzybów. W niektórych przypadkach mogą być wymagane prace remontowe, aby przywrócić budynek do stanu używalności.