Janusz Palikot ma poważne problemy. Były polityk i biznesmen trafił właśnie do aresztu. Usłyszał osiem zarzutów, które dotyczą oszustwa znacznej wartości i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wartość strat to ok. 70 mln złotych. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.

Reklama

Anna Grodzka pomoże Januszowi Palikotowi?

Janusz Palikot mógłby wyjść z aresztu i czekać na rozprawę na wolności, gdyby ktoś wpłacił kaucję w wysokości miliona złotych. Czy ktoś z dawnych znajomych mu pomoże? "Super Express" próbował skontaktować się w tej sprawie z Kubą Wojewódzkim, ale ten nie odpowiedział na prośbę o rozmowę na temat swojego dawnego kolegi i wspólnika.

Reklama

Anna Grodzka swego czasu dzięki Ruchowi Palikota dostała się do Sejmu. Ona jednak otwarcie mówi, że nie wesprze finansowo byłego polityka i lidera swojej partii.Jestem dzisiaj skromną emerytką i nie mam możliwości, żeby pomóc milionerowi. Zresztą milionerzy sami powinni płacić za swoje błędy – mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Podobne stanowisko w tej sprawie mają Krzysztof Kwiatkowski i Wincenty Elsner. Nie dam, ani nie pożyczę Palikotowi żadnych pieniędzy. Nie mam pewności, że do mnie wrócą - mówi ten drugi.