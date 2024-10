Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to wciąż jeden z najchętniej oglądanych show w polskiej telewizji. W najnowszej edycji doszło do pewnych zmian. Prowadzącymi są Maciej Rock i Agnieszka Hyży a Piotr Gąsowski wrócił do formatu nie w roli prowadzącego a jurora. Z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pożegnali się Maciej Dowbor i Robert Janowski.

Reklama

Nocna impreza gwiazd Polsatu

Zdjęcia do najnowszej edycji show już się zakończyły. Jak donosi "Super Express" ekipa postanowiła uczcić to w jednym z klubów na Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie. Impreza była tak huczna i głośna, że w pewnym momencie musiała zainterweniować policja. Jak relacjonowali świadkowie funkcjonariusze pojawili się przed lokalem około 2 w nocy. Interwencja dotyczyła hałasów. Imprezowicze mieli palić papierosy, pić drinki i głośno dyskutować przed wejściem do restauracji.

Osobą, która zaczęła rozmawiać z przybyłymi na miejsce policjantami był Piotr Gąsowski. To on tłumaczył swoich kolegów przed policją. Gdy ci odjechali, impreza trwała jeszcze przez dwie godziny. Potem zrobiło się ciszej. Oprócz Piotra Gąsowskiego mieli bawić się tam m.in. Justyna Steczkowska, Patricia Kazadi oraz Reni Jusis.