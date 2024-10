W czasie Wszystkich Świętych ogromnym wyzwaniem na cmentarzach stają się duże ilości odpadów. Należy pamiętać, że także w tym miejscu obowiązują zasady dotyczące segregacji śmieci. Niewłaściwe wyrzucenie takich odpadów jak znicze czy sztuczne kwiaty może narazić nas na wysoki mandat.

Szklane znicze – segregacja nie jest tak oczywista

Choć może się wydawać, że szklane znicze powinno się zaliczyć do odpadów szklanych zdarza się, że znicz zawiera resztki parafiny lub elementy z plastiku. W takim przypadku nie powinien on trafić do pojemnika na szkło, ale do odpadów zmieszanych. Zdarza się, że niektóre cmentarze oferują specjalne pojemniki na odpady cmentarne, co dla osób, które nie są pewne, gdzie wyrzucić dany przedmiot, może być dużym ułatwieniem.

Sztuczne kwiaty

Choć w przypadku naturalnych kwiatów nie ma wątpliwości, że powinny trafić do pojemnika na odpady bio, sprawa nie jest tak prosta w przypadku sztucznych roślin. O ile sztuczne kwiaty wykonane wyłącznie z plastiku powinny trafić do pojemników na plastik (kontener w kolorze żółtym), o tyle ich elementy zawierające inne materiały, takie jak druty, należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Na niektórych cmentarzach wprowadzane są specjalne oznakowania ze wskazówkami, które umożliwiają poprawną segregację.

Znicze elektryczne, czyli elektroodpady

Dla wielu osób wyzwaniem może być także segregacja odpadów jakimi są coraz znicze elektryczne. Znicze elektryczne należą według polskiego prawa do elektroodpadów, a przez to nie mogą być wyrzucane do standardowych pojemników na śmieci.

By pozbyć się ich w legalny sposób należy skorzystać z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) lub punktów zbiórki elektrośmieci. Wyrzucenie elektroodpadów w nieodpowiednie miejsce może skutkować mandatem w wysokości nawet 5 tys. złotych.