Abonament radiowo-telewizyjny to obowiązkowa opłata, którą uiszcza się za prawo do odbioru programów telewizyjnych i radiowych emitowanych przez media publiczne. Aby zostać objętym tym obowiązkiem, właściciel odbiornika radiowego lub telewizyjnego musi dokonać jego rejestracji. Termin płatności abonamentu przypada na 25 dzień każdego miesiąca.

Abonament RTV

Opłata audiowizualna

Proponuje się wprowadzenie opłaty audiowizualnej w wysokości 9 złotych miesięcznie (czyli 108 złotych rocznie), która byłaby dołączana do rocznego zeznania podatkowego. W odróżnieniu od obecnego abonamentu RTV, który wynosi 327,60 złotych rocznie i jest związany z posiadaniem konkretnego urządzenia (telewizora lub radia), nowa opłata byłaby indywidualna i dotyczyłaby każdej osoby w wieku od 26 do 75 lat mieszkającej w danym gospodarstwie domowym.

W przypadku typowego czteroosobowego gospodarstwa domowego (np. dwójka rodziców i dwoje pełnoletnich dzieci) roczna opłata audiowizualna mogłaby sięgnąć nawet 432 zł. To oznacza wzrost o ponad 100 zł w porównaniu z obecnym rozwiązaniem, gdzie takie gospodarstwo płaciłoby abonament RTV za jeden telewizor. Warto jednak podkreślić, że ostateczny koszt opłaty audiowizualnej będzie zależał od indywidualnej sytuacji każdej rodziny.

Obowiązek uiszczenia opłaty audiowizualnej nie będzie dotyczył wszystkich obywateli. Nowe przepisy przewidują zwolnienia dla licznych grup społecznych, w tym osób o niskich dochodach, bezrobotnych, emerytów i rencistów, młodych ludzi do 26. roku życia oraz osób starszych powyżej 75. roku życia.

Od kiedy opłata audiowizualna?

W marcu br. pojawiły się zapowiedzi dotyczące rychłego podjęcia przez parlament prac nad wprowadzeniem opłaty audiowizualnej. Dyskusja na ten temat jednak ucichła, a w maju KRRiT podjęła decyzję o utrzymaniu dotychczasowych stawek abonamentowych RTV na kolejny rok. Oznacza to, że od początku 2025 roku wysokość opłat pozostanie bez zmian.

