W trakcie kolejnej miesięcznicy smoleńskiej doszło do awantury między Antonim Macierewiczem a Zbigniewem Komosą, który usiłował złożyć winiec z kontrowersyjną treścią. Doszło do przepychanek. Do akcji wkroczyła policja, która rozdzieliła zwaśnione grupy. W sieci krąży nagranie całego zajścia.