Uwaga na kleszcze. Leśnicy alarmują

Zbliża się Boże Narodzenie, a co za tym idzie ogromne zainteresowanie żywymi choinkami. Wielu Polaków - zamiast sztucznego - preferuje żywe drzewko bożonarodzeniowe. Nic dziwnego, żywa choinka wprowadza w mieszkaniu niepowtarzalny klimat, pięknie pachnie i efektownie wygląda. Niestety decyzja o przyniesieniu do domu żywego iglaka niesie ze sobą pewne ryzyko. Pracownicy Lasów Państwowych przestrzegają przed kleszczami. Z uwagi na stosunkowo wysokie temperatury, pajęczaki nadal są aktywne.

Jeśli wybieracie się na przedświąteczny spacer do lasu, czy na poszukiwania choinki - warto się i swoich towarzyszy obejrzeć po powrocie do domu, czy nie chodzi po nas ten mały, ale bardzo groźny pajęczak - czytamy w poście zamieszczonym na oficjalnym profilu facebookowym Lasów Państwowych.

Kleszcze na choince?

Eksperci zapewniają, że ryzyko znalezienia kleszcze na choince jest niewielkie. Powodem ma być to, że te pajęczaki zwykle nie bytują na drzewach iglastych.-Kleszcze na choince? Nie. To w mojej karierze nigdy się nie zdarzyło - powiedział w rozmowie z serwisem ABC Zdrowie dr Jarosław Pacoń z Zakładu Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. - Kleszcze nie lubią tego zapachu. To jest zapach terpentyny, żywicy. Kleszcze w ogóle nie lubią drzew iglastych. W lesie, w którym są tylko takie drzewa, w lesie z podszytem iglastym, kleszcze występują bardzo rzadko. O to, że znajdziemy je na choince, nie należy się martwić - dodał specjalista.

Kleszcze groźne również jesienią i zimą

Największa aktywność kleszczy przypada na wiosnę i lato, lecz - jak się okazuje - o kleszczach nie należy zapominać również jesienią i zimą. Szczególnie jeśli temperatury są relatywnie wysokie, na zewnątrz nie ma pokrywy śnieżnej. Kleszcze zapadają w hibernację dopiero, gdy temperatury na zewnątrz spadną poniżej 4 stopni Celsjusza. Jako przykład, że w grudniu wciąż należy uważać na kleszcze, leśnicy przytaczają przykład swojego kolegi, który trafił na żywego pajęczaka.

Kleszcze kojarzymy z wiosennymi i letnimi eskapadami w dzikie ostępy przyrody. Wtedy też się przed nimi zabezpieczamy, a po przyjściu do domu dokładnie oglądamy, czy aby nie przyprowadziliśmy na sobie jakiegoś pasażera na gapę (…) Okazuje się, ze pomimo tego, że mamy początek grudnia, to cały czas kleszcze są aktywne. Spowodowane to jest stosunkowo wysokimi temperaturami, jak na tą porę roku. Kleszcza ze zdjęcia znalazł na sobie dzisiaj leśniczy z okolic Iławy - piszą leśnicy.

Kleszcze mogą przenosić groźne dla człowieka choroby, jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Zanim wniesiemy choinkę do domu, dobrze jest energicznie nią potrząsnąć kilka razy. Jeśli temperatura na zewnątrz jest niska, drzewko można postawić na klika dni na balkonie, wówczas zyskamy pewność, że pajęczaki zginą. Warto zadbać również o siebie, wyprać odzież, w której wybraliśmy się po choinkę, a także obejrzeć ciało.