Andrzej Duda w rozmowie z Robertem Mazurkiem na Kanale Zero powiedział, jaką emeryturę dostanie. Wyliczył, że miesięcznie na rękę (netto) będzie otrzymywał emeryturę rzędu 11-12 tys. zł. Nie są to wygórowane pieniądze, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką trzeba było ponosić podczas prezydentury - stwierdził Andrzej Duda. Obecnie zarabia ok. 26,5 tys. zł brutto. Duda nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję, ponieważ polskie prawo przewiduje maksymalnie dwie kadencje w przypadku prezydenta kraju.

Mazurek powiedział, że Duda może sobie "dorobić", ponieważ jeden z widzów Kanału Zero zaproponował, aby poprowadził tam program. Rozumiem, że to w kontekście bezrobocia, które mnie czeka za pół roku - prezydent zareagował śmiechem. Mogę powiedzieć tak: gdybym chciał zostać dziennikarzem, to inaczej by się potoczyły moje życiowe wybory - dodał. Niech pan to rozważy, płacimy lepiej niż prezydencka emerytura-odparł Mazurek.

Andrzej Duda: emerytura jest dość niska

Już kilka miesięcy temu Andrzej Duda zdradził, jakie ma plany w związku z nadchodzącą emeryturą. .Jestem taką osobą dosyć prężną. Będę mógł jeszcze spokojnie pracować i zarobić na życie - powiedział Andrzej Duda w radiu Zet.

Andrzej Duda uważa, że emerytura prezydencka jest dość niska. Biorąc pod uwagę wymagania, jakie życie stawia byłemu prezydentowi, że trzeba się przyzwoicie ubrać, od czasu do czasu gdzieś pojechać, odbyć spotkania, kogoś zaprosić choćby do restauracji, to emerytura prezydencka nie jest w Polsce przesadnie wysoka - stwierdził w radiu Zet.

Jego zdaniem "Rzeczpospolita nie rozpieszcza pod tym względem byłych prezydentów”. Zwłaszcza, kiedy człowiek staje się starszy, nie ma możliwości takiej aktywności nadal realizować, to faktycznie jej wysokość może być problemem – powiedział. Uważa, że emerytura prezydencka powinna zostać podwyższona.

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce?

Jak podaje ZUS, średnia emerytura w pierwszym kwartale 2024 wynosiła 3516,95 zł. Jest to kwota niemal dwukrotnie większa od emerytury minimalnej. Różnica między emeryturami kobiet a mężczyzn jest znacząca: mężczyźni otrzymywali przeciętnie 4103,07 zł, a kobiety 2792,86 zł.