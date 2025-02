Andrzej Duda i Agata Duda są małżeństwem od 30 lat! Para prezydencka brała ślub dwa razy - najpierw cywilny, a po kilku miesiącach - kościelny. 18 lutego para prezydencka świętuje okrągłą, 30-letnią rocznicę małżeństwa. To tzw. perłowe gody.

Niezwykle okoliczności ślubu

To z religijną ceremonią związana jest wyjątkowa historia. Bardzo romantyczna i wzruszająca, ponieważ para młoda zdecydowała się na coś zupełnie niespotykanego. Pierwszy ślub Agata Kornhauser i Andrzej Duda wzięli w grudniu 1994 roku, a sakramentalne "tak" w świątyni powiedzieli sobie w lutym 1995 roku. Dokładnie 18 lutego, czyli równo 30 lat temu. Oboje jeszcze studiowali. O szczegółach ślubu kościelnego pary Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda opowiedzieli w książce "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk".

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało" - powiedziała Janina Milewska Duda.

Para z liceum

Andrzej Duda poznał swoją przyszłą żonę w trzeciej klasie szkoły średniej. Nie zakochali się jednak w sobie od pierwszego wejrzenia. Pierwsza dama RP w jednym z wywiadów przed wyborami prezydenckimi w 2015 r. zdradziła: "Pamiętam, że Andrzej odprowadził wtedy mnie i moją koleżankę do domu. Potem nastąpiły kolejne spotkania".