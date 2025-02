We wtorkowy poranek mieszkańcy zachodniej Polski zauważyli niezwykłe rozbłyski na niebie. Nie było to jednak zjawisko nadprzyrodzone, a resztki rakiety Falcon 9, które spłonęły w atmosferze. Rakieta należała do firmy SpaceX Elona Muska i została wystrzelona 1 lutego 2025 roku z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii. Jej zadaniem było umieszczenie na orbicie 22 satelitów Starlink, które zapewniają internet na całym świecie.