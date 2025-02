W 2025 roku niemal co dziesiąta osoba będzie musiała wymienić dowód

W 2025 roku ważność straci około 3,371 mln dowodów osobistych. Oznacza to, że niemal co dziesiąty obywatel naszego kraju będzie musiał udać się do urzędu, by wyrobić nowy dokument tożsamości.

Kto musi wymienić dowód w 2025 roku?

W 2025 roku obowiązek wymiany dowodu osobistego dotyczy m.in. osób urodzonych w 1997 roku, które w 2015 roku. wyrabiały swój pierwszy dowód osobisty, oraz osób urodzonych w 1987 roku, o ile nie wymieniały dokumentu z powodu zmiany nazwiska czy zgubienia, których dokument straci ważność w 2025 roku. niezależnie od innych okoliczności.

Wedle przepisów, dokumenty wydane przed 2015 r. będą ważne tylko do 31 grudnia 2025 roku. Dlatego warto sprawdzić datę ważności swojego dowodu osobistego, by zdążyć go wymienić na nowy przed końcem roku.

Dowód osobisty należy wymienić również:

po ukończeniu 18. roku życia

w przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska)

w wypadku zmiany wyglądu utrudniająca rozpoznanie (np. po operacji plastycznej)

w sytuacji zagubienia, zniszczenia lub kradzieży dokumentu

gdy dojdzie do unieważnienie certyfikatów zawartych w dowodzie

Jaka kara za brak ważnego dowodu osobistego?

Zgodnie z ustawą dotyczącą dowodów osobistych, każdy, "kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". Konsekwencje mogą być bardzo bolesne dla portfela. Sąd może nałożyć karę, której wysokość to nawet 5 tys. zł.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności obecnego dokumentu w dowolnym urzędzie gminy lub miasta (niekoniecznie w miejscu zameldowania). Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także online, przez profil zaufany. W przypadku złożenia wniosku przez internet trzeba pamiętać, że konieczna będzie wizyta w urzędzie w celu dostarczenia odcisków palców oraz wzoru podpisu (w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku).

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz dostępny w urzędzie lub online

Aktualne zdjęcie - zgodne z wymaganiami (tło białe, wymiary 35x45 mm)

Dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku składania wniosku po raz pierwszy lub w sytuacji zmiany danych

Ile kosztuje wyrobienie nowego dowodu osobistego?

Dobra informacja jest taka, że wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. To oznacza, że za wydanie nowego dokumentu tożsamości nie poniesiemy kosztów. Nowy dowód osobisty powinien być gotowy do odbioru w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.