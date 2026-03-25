23 marca prezydent Nawrocki wraz z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem wziął udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się także z premierem Viktorem Orbanem.

Zwolennicy Orbana zachwyceni po wizycie Nawrockiego na Węgrzech. Sygnał wsparcia
Zirytowany Karol Nawrocki grozi dziennikarzowi palcem

Podczas konferencji prasowej doszło do spięcia między Karolem Nawrockim a dziennikarzem TVN24 Mateuszem Półchłopkiem, który zapytał, czy prezydentowi nie przeszkadza zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem. Słysząc to pytanie, prezydent szybkim krokiem ruszył w stronę dziennikarza na skraj sceny, na której odbywał się briefing, energicznie wskazując go palcem. "O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin?" - pytał prezydent wyraźnie zirytowany. "Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski" - dodał.

TVN24 do prezydenta Karola Nawrockiego

Stacja TVN24 wydała krótkie oświadczenie w tej sprawie, które opublikowała w mediach społecznościowych. "Rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań, szczególnie w sytuacji, kiedy zachowanie polityka budzi wątpliwości. Przypominamy pytanie naszego reportera: Panie prezydencie, czy Panu już nie przeszkadza zażyłość Wiktora Orbana z Władimirem Putinem? Obrażanie i atak na dziennikarza nie spowoduje, że przestaniemy zadawać to pytanie" - brzmi komunikat.