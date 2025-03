Agenci CBA zatrzymali byłego Komendanta Głównego Policji Zbigniewa M. Do zatrzymania doszło w piątek wieczorem (28 lutego) na lotnisku Chopina w Warszawie, zaraz po tym, jak M. wrócił do Polski z Sri Lanki. Informację przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Po zatrzymaniu CBA przeprowadziło przeszukania i zabezpieczyło dowody, a następnie przewiozło Zbigniewa M. do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie miał zostać przesłuchany.