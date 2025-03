Kiedy zaczyna się wiosna 2025? Pierwszy dzień wiosny meteorologicznej

Pierwszy dzień meteorologicznej wiosny co roku przypada na 1 marca. Ta data ta została ustalona przez klimatologów i meteorologów, aby uprościć analizy klimatyczne, czyli łatwiej gromadzić dane klimatyczne i analizować zmiany pogodowe. Wiosna meteorologiczna rozpoczyna się 1 marca i trwa do 31 maja.

Reklama

Kiedy zaczyna się wiosna 2025? Pierwszy dzień wiosny astronomicznej

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypadnie na 20 marca na godzinę 10:01 czasu środkowoeuropejskiego. Wtedy Słońce przetnie równik niebieski, a dzień i noc będą trwały niemal tyle samo, czyli nastąpi równonoc wiosenna. Od tego momentu dni będą dłuższe od nocy, a słońce będzie coraz wyżej na niebie, czego konsekwencją będą nie tylko dłuższe, ale też cieplejsze dni.

Kiedy zaczyna się wiosna 2025? Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej co roku przypada na 21 marca. Wiosna kalendarzowa potrwa do 21 czerwca, kiedy rozpocznie się lato. To właśnie dzień 21 marca uznaje się za symboliczny początek wiosny, z którym wiążą się rytuały utożsamiane z pożegnaniem zimy i rozpoczęciem wiosny, np. topienie Marzanny czy Dzień Wagarowicza.