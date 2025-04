Leczenie uzdrowiskowe to świadczenie gwarantowane z NFZ. Przysługuje osobom ubezpieczonym, ale nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Prowadzone jest ono w szpitalach i sanatoriach położonych na terenie uzdrowisk z wykorzystaniem właściwości naturalnych surowców leczniczych, klimatu oraz z udziałem zabiegów z zakresu fizjoterapii.

Gdzie czekamy najkrócej na wyjazd do sanatorium z NFZ?

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium różni się, zależnie od tego, w którym regionie Polski składamy wniosek. Z najnowszych danych, które Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił "Faktowi" wynika, że mieszkańcy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na szybki wyjazd - nawet już po trzech miesiącach. Z kolei w woj. dolnośląskim i łódzkim czas oczekiwania sięga nawet 10 miesięcy.

Skomplikowane procedury

Jak podaje "Fakt", głównym powodem długiego oczekiwania w kolejkach jest skomplikowana procedura potwierdzania skierowań. Po wystawieniu przez lekarza skierowania na leczenie uzdrowiskowe, dokument ten trafia do NFZ, gdzie musi zostać zatwierdzony przez lekarza specjalistę balneologii. To on decyduje, do jakiego uzdrowiska pacjent powinien trafić, by terapia była jak najbardziej skuteczna.

Choć przepisy przewidują na ten proces maksymalnie 30 dni, w praktyce termin ten jest często przekraczany, ponieważ brakuje lekarzy uprawnionych do oceny skierowań. NFZ przyznaje, że średnio co czwarte skierowanie rozpatrywane jest po terminie, a w niektórych regionach aż 70 proc. z nich trafia do pacjentów z opóźnieniem.

Będą zmiany procedur

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany, które pozwolą lekarzom innych specjalności, po odbyciu kursu, również weryfikować skierowania. To ma przyspieszyć procedury i zmniejszyć liczbę skarg pacjentów.

Kto nie płaci za wyjazd do sanatorium z NFZ

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym z NFZ jest bezpłatny dla dzieci, a częściowo odpłatny dla dorosłych. Bezpłatny jest pobyt w szpitalu uzdrowiskowym. Oto lista, komu przysługuje zwolnienie z opłat.