24 kwietnia 2025 r. do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe. To techniczna, ale istotna korekta, która ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie jednej z najważniejszych instytucji publicznych – Poczty Polskiej. Nowelizacja umożliwi dostosowanie poziomu finansowania do decyzji Komisji Europejskiej z listopada 2024 r. W praktyce oznacza to ogromne wsparcie finansowe, sięgające łącznie niemal 2 miliardów złotych. Ustawa ma wejść w życie na początku 2026 roku.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych: W dniu 24 kwietnia 2025 r. Zespół Programowania Prac Rządu wpisał do Wykazu prac Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (UD225).

Co przewiduje projekt ustawy Prawo pocztowe

Projekt przewiduje dostosowanie limitów wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2026 i 2027, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe, do kwot wskazanych w decyzji Komisji Europejskiej z 15 listopada 2024 r. Oznacza to znaczące wsparcie dla Poczty Polskiej w wysokości:

Reklama

997 000 000,00 zł w roku 2026;

960 000 000,00 zł w roku 2027.

Co po nowelizacji ustawy, czyli po 1 stycznia 2026 r.

Nowelizacja pozwoli Poczcie Polskiej na realizację obowiązku świadczenia usług powszechnych w sposób stabilny i zgodny z wymogami unijnymi, a także zapewni bezpieczeństwo obywatelom korzystającym z tych usług.

W projekcie zapisano, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych