Kiedy wybory prezydenckie 2025? Daty, ważne terminy

Zgodnie z zapisami Konstytucji, wybory na urząd prezydenta powinny zostać przeprowadzone nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Dodatkowym wymogiem jest to, aby data głosowania przypadała w dzień wolny od pracy. Spośród możliwych terminów – 4 maja, 11 maja i 18 maja – Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował, jak ogłosił 8 stycznia 2025 roku, o wyznaczeniu daty wyborów na 18 maja 2025 roku. Oficjalne wydanie postanowienia o wyborach prezydenckich przez Marszałka Hołownię w środę 15 stycznia zainicjowało zarówno kampanię wyborczą kandydatów, jak i działania Państwowej Komisji Wyborczej.

Wybory prezydenckie 2025: Kiedy rozpoczyna się cisza wyborcza?

Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi potrwa do północy 16 maja. Następnie, od północy 17 maja do momentu zamknięcia lokali wyborczych 18 maja, obowiązywać będzie cisza wyborcza. W tym okresie, pod groźbą sankcji prawnych, całkowicie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji wyborczej.

Wybory prezydenckie 2025: Kiedy głosowanie?

Pierwsza tura głosowania odbędzie się 18 maja. W tym dniu wyborcy będą mogli oddać głos na jednego ze zgłoszonych i zarejestrowanych przez PKW kandydatów. W przypadku, gdyby którykolwiek z kandydatów uzyskał w pierwszej turze poparcie co najmniej 50 proc. ważnych głosów, proces wyborczy zostanie zakończony.

Jeśli jednak żaden z kandydatów nie osiągnie wymaganego progu 50 proc., 1 czerwca zaplanowana jest druga tura wyborów. Udział w niej wezmą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w turze pierwszej. Zgodnie z procedurą, nowo wybrany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym w ostatnim dniu urzędowania obecnego prezydenta, co przypada na 6 sierpnia 2025 roku. W tym dniu rozpocznie się również jego pięcioletnia kadencja.

Kalendarz wyborczy na wybory Prezydenta RP w 2025 roku

Kandydaci mieli czas do 24 marca 2025 roku na formalne zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o utworzeniu swoich komitetów wyborczych. Następnie, do godziny 16:00 4 kwietnia 2025 roku mogli zgłosić swoje kandydatury do PKW, co wiązało się m.in. z obowiązkiem zebrania i złożenia wymaganych 100 tysięcy podpisów poparcia.

Dla wyborców również przewidziano ważne daty. Od 4 kwietnia do 15 maja 2025 roku można składać wnioski o uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania (pozwalającego na głosowanie w dowolnym miejscu) lub o zmianę miejsca głosowania. Określone grupy zawodowe, takie jak żołnierze w służbie zasadniczej czy funkcjonariusze służb mundurowych w systemie skoszarowanym, miały czas na złożenie wniosków o zmianę miejsca głosowania do 4 kwietnia 2025 roku.

Do 9 maja 2025 roku osoby z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat, mogą wnioskować o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Wyborcy przebywający za granicą lub na polskich statkach morskich mają czas do 13 maja 2025 roku na złożenie wniosków o dopisanie ich do spisów wyborców w obwodach utworzonych w tych miejscach.

Ponadto do 28 kwietnia 2025 roku zostały publicznie ogłoszone dane kandydatów na Prezydenta RP, powołane obwodowe komisje wyborcze, a także zostały podane informacje o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą wraz z siedzibami komisji.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku odbędzie się 18 maja 2025 roku (w godzinach od 7:00 do 21:00). Kampania wyborcza zakończy się 16 maja 2025 roku o północy. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca 2025 roku.