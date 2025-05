Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Większość Polaków wybierze się do swoich lokali wyborczych i tam odda głos. Istnieje również możliwość skorzystania z głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2025. Dla kogo?

Głosowanie korespondencyjne to alternatywa dla tych osób, które z różnych przyczyn nie mogą albo nie chcą pojawić się w lokalu wyborczym. Jak wynika z art. 53a kodeksu wyborczego prawo do głosowania korespondencyjnego przysługuje osobom, które:

najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat

mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Poza tym osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie, podobnie jak ci wyborcy, którzy wybiorą się do urn i w lokalu wyborczym oddadzą głos w wyborach 2025, muszą mieć:

polskie obywatelstwo

prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze)

ukończone 18 lat

w dniu wyborów przebywają w Polsce.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2025. Jak zgłosić chęć głosowania? Ważna DATA

Żeby zagłosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2025 należy złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba to zrobić do 13 dnia przed wyborami. Oznacza to, że w przypadku wyborów 2025 tą ważną datą jest 5 maja 2025 roku. Jeśli osoba, która chce zagłosować korespondencyjnie przebywa na kwarantannie może złożyć wniosek nawet piątego dnia przed dniem głosowania.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku o głosowanie korespondencyjne w wyborach 2025 elektronicznie. Wystarczy wypełnić formularz za pośrednictwem platformy e-administracji (np. logując się Profilem Zaufanym). Wniosek dotyczący głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2025 można więc zgłosić:

ustnie

w formie pisemnej - w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

telefonicznie – osoby z niepełnosprawnością oraz wyborcy, którzy w dniu głosowania są objęci obowiązkową kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych.

Zgłoszenie o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach 2025 wymaga od wyborcy podania następujących danych:

imię i nazwisko (ew. imiona)

numer PESEL

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie

adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy

osoba z niepełnosprawnością dołącza do zgłoszenia kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi dodatkowo dostarczyć orzeczenie do urzędu gminy).

Warto pamiętać, że jeśli niepełnosprawność osoby, która chce zagłosować korespondencyjnie w wyborach 2025, dotyczy wzroku, może złożyć wniosek o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki, która pozwoli na głosowanie na karcie w alfabecie Braille’a.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2025. Czy przed II turą wyborów trzeba złożyć nowy wniosek?

Warto pamiętać, że złożony wniosek o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach 2025 przed I turą, obowiązuje również przed ewentualną II turą wyborów. To oznacza, że nie trzeba go składać po raz drugi. Pakiet wyborczy zostanie przesłany na ten sam adres, na który przesłano go przed I turą wyborów prezydenckich 2025 r. Wyborca ma możliwość zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego tylko przed II turą wyborów. Może to zrobić do 10 dnia przed dniem II tury wyborów prezydenckich 2025 roku.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2025. Jak dostarczony zostanie pakiet wyborczy?

Urzędnik wyborczy, który otrzyma od komisarza wyborczego zgłoszenie o chęci głosowania korespondencyjnego w wyborach 2025, ma jeden dzień na to, by zażądać uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku oraz dostarczonych dokumentach. Warto pamiętać, że wniosek złożony po czasie lub niepoprawny pozostanie bez rozpoznania.

Jeśli wniosek o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach 2025 zostanie rozpatrzony pozytywnie, wyborca otrzyma pakiet wyborczy na wskazany adres najpóźniej sześć dni przed wyborami, czyli do 12 maja 2025 r.

Pakiet wyborczy doręczony zostanie przez urzędnika wyborczego za pośrednictwem przedstawiciela Poczty. Jeśli wyborca jest nieobecny pod wskazanym adresem, doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Warto pamiętać, że termin powtórnego doręczenia pakietu do głosowania korespondencyjnego nie może być dłuższy niż jeden dzień od dnia pierwszego doręczenia (art. 53e par. 8 Kodeksu wyborczego).

Pakiet wyborczy do głosowanie korespondencyjnego składa się z:

koperty zwrotnej

karty do głosowania

koperty na kartę do głosowania

oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania

instrukcji głosowania korespondencyjnego

jeśli została zgłoszona potrzeba nakładki na kartę do głosowania, sporządzona w alfabecie Braille’a.

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2025. Jak zagłosować korespondencyjnie?

Pakiet do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2025, który został dostarczony do wyborcy, należy wypełnić i odesłać zgodnie z instrukcją zawartą w dokumentach, które zostały przesłane.

Wyborca głosujący korespondencyjnie najpierw wypełnia kartę do głosowania, potem wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Konieczne jest wypełnienie oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Należy na nim:

wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia

własnoręcznie podpisać się.

Brak oświadczenia włożonego do koperty lub brak podpisu na nim sprawi, że głos wyborcy oddany w głosowaniu korespondencyjnym będzie nieważny.

Jeśli wyborca, który głosuje korespondencyjnie, przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, kopertę zwrotną z oddanym głosem w wyborach prezydenckich 2025 przekazuje przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Odbiór pakietu do głosowania korespondencyjnego w wyborach 2025 następuje za pokwitowaniem najpóźniej:

w dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę - czyli 18 maja ;

; przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców - czyli 15 maja ;

; trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej - czyli 14 maja.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może również: