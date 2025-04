Kiedy są wybory prezydenckie 2025?

Zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Data ta została ogłoszona oficjalnie 15 stycznia 2025 r. i jest zgodna z przepisami Konstytucji RP oraz Kodeksu wyborczego.

Wybory prezydenckie w Polsce muszą się odbyć między 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia 2025 roku, dlatego termin 18 maja spełnia ustawowe wymagania.

Kiedy ewentualna druga tura wyborów prezydenckich 2025?

Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie w pierwszej turze ponad 50% ważnie oddanych głosów, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

Ewentualna druga tura zaplanowana została na niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Tego dnia Polacy zdecydują, który spośród dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w pierwszej turze obejmie urząd prezydenta.

Kiedy koniec kampanii wyborczej?

Kampania wyborcza oficjalnie kończy się na 24 godziny przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Oznacza to, że ostatni dzień prowadzenia kampanii przypadnie na piątek, 16 maja 2025 roku, do północy.

W tym czasie kandydaci i ich sztaby mogą jeszcze prowadzić działania promujące, organizować spotkania z wyborcami oraz emitować materiały reklamowe. Po tej dacie wszelka agitacja wyborcza staje się zakazana.

Kiedy rozpocznie się cisza wyborcza 2025?

Cisza wyborcza w 2025 roku rozpocznie się o północy z 16 na 17 maja i potrwa aż do zakończenia głosowania w dniu wyborów, czyli do 18 maja 2025 r. do godziny 21:00.

W czasie ciszy wyborczej nie wolno prowadzić kampanii, publikować sondaży wyborczych ani agitować na rzecz kandydatów. Złamanie tego zakazu grozi wysokimi karami finansowymi – nawet do miliona złotych.

W przypadku drugiej tury wybory, kolejna cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 30 na 31 maja i potrwa do zamknięcia lokali wyborczych 1 czerwca 2025 r.

Kiedy rozpocznie się kadencja nowego prezydenta?

Kadencja nowo wybranego prezydenta RP rozpocznie się 6 sierpnia 2025 roku, zaraz po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym.

Zgodnie z Konstytucją RP, kadencja prezydencka trwa pięć lat i rozpoczyna się w momencie złożenia uroczystej przysięgi. Wtedy nowy prezydent przejmie obowiązki głowy państwa od swojego poprzednika.

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich 2025

W wyborach prezydenckich 2025 wystartuje 13 kandydatów: