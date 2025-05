Czas biegnie nieubłaganie. Za nami już 9., półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami". W grze zostały już tylko trzy pary. Kto odpadł? O finał walczyli: Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Tomasz Wolny i Daria Syta, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. W ubiegłym tygodniu efekt głosowania telewidzów zaskoczył wiele osób. Odpadła typowana na faworytkę tej edycji Blanka. Czy i tym razem będzie niespodzianka?

Nowość w "Tańcu z gwiazdami"

W tym odcinku uczestnicy zaprezentowali się nie tylko w parach, ale też w tańcu solo. Każdy przez 45 sekund będzie musiał pokazać, jak tańczy bez wsparcia profesjonalisty. Jak powiedziała jurorka Iwona Pavlović, to ogromne wyzwanie dla uczestników "Tańca z gwiazdami".

Tomasz Wolny, Daria Syta i walc angielski

Tomasz Wolny i Daria Syta wyszli na parkiet jako pierwsi w półfinałowym odcinku. Zatańczyli walca angielskiego. Skoro my jesteśmy w półfinale, to ten program na pewno nie jest tylko o tańcu - zaśmiał się Tomasz Wolny. Po występie Iwona Pavlović nie była zadowolona. Cały walc wiedeński był na zgiętych nogach - powiedziała do Tomasza Wolnego. Para od jurorów dostała 32 punkty.

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke w charlestonie

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zatańczyli charlestona. Niby jest wesoło, ale w półfinale jest duże napięcie, a wy sobie z tą presją doskonale radzicie - powiedział Rafał Maserak. Iwonie Pavlović nie podobała się zbyt duża liczba skomplikowanych figur. Ostatecznie para dostała 38 punktów.

Agnieszka Kaczorowska, Filip Gurłacz i walc wiedeński

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zatańczyli walca angielskiego. Filip Gurłacz zadedykował ten taniec swoim dzieciom. Masz Filipie jakiś wyjątkowy dar, śmiem twierdzić, że potrafiłbyś emocjonalnie zagrać nawet krzesło. Pięknie opowiadacie te historie. I idzie za tym technika - powiedziała Iwona Pavlović. 40 punktów dostali Agnieszka Kaczorowska od jurorów.

Adrianna Borek i Albert Kosiński w fokstrocie

Adrianna Borek i Albert Kosiński zatańczyli fokstrota. Już od kilku odcinków jestem pod wrażeniem, jakie robisz postępy. Ten fokstrot był naprawdę i elegancki, i wyrafinowany - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 35 punktów.

Tomasz Wolny solo w salsie

Jako pierwszy w tańcu solo zaprezentował się Tomasz Wolny. Człapana salsa jest the best - stwierdziła Iwona Pavlović z uśmiechem. I dodała: Jesteś tak fantastycznie nieporadny w tym tańcu, że to się ogląda fantastycznie. Rafał Maserak chwalił, że było rytmicznie. Daria Syta i Tomasz Wolny za salsę dostali 33 punkty.

Jive w wykonaniu Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke

Maria Jeleniewska i Jacek Jaschke zatańczyli jive'a. W tym tańcu Maria Jeleniewska zatańczyła solówkę, która zachwyciła jurorów i publiczność. Ten jive był bardzo dobry, słyszałaś ciało, a głowa cię nie dominowała, o to chodzi! - stwierdził Tomasz Wygoda. Para dostała w sumie 40 punktów od jurorów.

Rumba solo Filipa Gurłacza

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zatańczyli rumbę. Solówka Filipa Gurłacza w rytm rumby zachwyciła wszystkich. Jestem zaszokowana twoją poprawnością techniczną. To jest cudne, że mamy taki półfinał. Zatraciłam się w waszym tańcu. Zapomniałam, że istnieje inny świat - mówiła Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów.

Samba Adrianny Borek i Alberta Kosińskiego

Adrianna Borek i Albert Kosiński zatańczyli sambę. Adrianna wystąpiła tu solo. Tu są tak ciekawe osobowości, że cały czas jestem ciekawa, co będzie w kolejnym odcinku. Subtelność w tej sambie zaskoczyła na plus - oceniła Iwona Pavlović. Dostali 31 punktów od jurorów.

Kto walczył o miejsce w finale w dogrywce?

Punktacja przed dogrywką prezentowała się tak. Widzowie w głosowaniu zadecydowali, któ będzie w finale, a kto będzie musiał jeszcze walczyć w dogrywce.

Tomasz Wolny i Daria Syta - 65 punktów

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska - 80 punktów

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke - 78 punktów

Adrianna Borek i Albert Kosiński - 66 punktów

W dogrywce wystąpili Tomasz Wolny i Daria Syta oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński. Obie pary zatańczyły do tej samej muzyki. O tym, kto przejdzie dalej, zdecydowali jurorzy.

Oni nie wystąpią w finale "Tańca z gwiazdami"

W dogrywce tańczyli Tomasz Wolny i Daria Syta oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński. Jury oceniło ich występy. Okazało się, że z programem musieli pożegnać się w półfinałowym odcinku Tomasz Wolny i Daria Syta.

Ewa Kasprzyk głosowała na Tomasza i Darię, Rafał Maserak - na Adę i Alberta. Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović byli zgodni: do finału przechodzą Adrianna i Albert!

W finale 16. edycji "Tańca z gwiazdami" o wygraną walczyć będę: